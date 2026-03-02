Időjárás-előrejelzés: két arcát mutatja az ország – ön melyik oldalon lesz?

A hét első felében változékony időjárás körvonalazódik Magyarországon. A keleti tájakon hosszabb napos időszakokra számíthat, miközben a Dunántúlon megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 15–16 fok közelében alakul, ami kellemes, tavaszias hangulatot teremt – írj a Köpönyeg.

Időjárás előrejelzés – keleten napos idő látható, míg a Dunántúl felett gomolyfelhők tornyosulnak, amelyekből zápor vagy zivatar is kialakulhat Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás előrejelzés: így alakul keddtől csütörtökig az idő

Kedd – gomolyfelhők és elszórt csapadék

Kedden a keleti országrészben több órára kisüthet a nap, míg a Dunántúlon erőteljesebb lehet a felhőképződés. A nyugati területeken zápor, akár zivatar is előfordulhat. A nappali felmelegedés 15–16 fok körül tetőzik.

Szerda – élénk szél és zápor eséllyel

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel. A nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, a délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet. Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtök – derűsebb fordulat

Csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, ami igazi tavaszias hangulatot hozhat.

