Ma még esővel és széllel csap le az időjárás, de már nem tart sokáig

Kedden, 2026. március 31-én erősen felhős, sokfelé borult idő várható, és több helyen eső is kialakulhat, miközben az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Az időjárás a főváros térségében is csapadékos marad, a csúcshőmérséklet 9 fok körül alakulhat, reggel pedig nagyjából 4 fokot mérhetünk. Szerdára már javul a helyzet: 2026. április 1-jén változóan felhős-napos idő jöhet, számottevő csapadék nélkül, délután pedig 14 fok körüli maximum is lehet Budapesten.
Időjárás-előrejelzés: Kedden még eső és szél jöhet
A hét első felének legborongósabb napja a kedd lehet, amikor az eső mellett a szél is kellemetlenebbé teheti a kinti programokat. A reggel és a délután között nem lesz nagy hőingás, így egész nap nyirkos, hűvös érzetre lehet készülni.
Szerdán már barátságosabb arcát mutathatja a tavasz
Szerdán többfelé felszakadozhat a felhőzet, és bár helyenként még élénk maradhat a szél, összességében enyhébb, kellemesebb idő ígérkezik. A hajnal több helyen hideg lehet, napközben viszont már 11–16 fok közé melegedhet a levegő országosan – tájékoztat az Időkép.
Mintha a világvége jött volna el: vörös égbolt sokkolta a helyieket – videó!
Világszerte figyelmet keltettek azok a felvételek, amelyeken szinte apokaliptikus színekbe borult Nyugat-Ausztrália egének egy része. A vörös égbolt a Narelle trópusi ciklon érkezése előtt jelent meg a Shark Bay térségében, és a szakértők szerint ritka, de természetes légköri jelenség áll a háttérben.
Súlyos csapás a Közel-Keleten: Dubajtól Doháig tombol az ítéletidő, egyre nagyobb az áradásveszély
Szokatlan időjárási helyzet okozott heves viharokat és villámárvizeket a Közel-Kelet több országában, ahol néhány nap alatt rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult le. Az áradás veszélye különösen az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban, Katarban és Szaúd-Arábiában nőtt meg, miközben a térség egyes részein néhány nap alatt az éves csapadékmennyiség többszöröse esett le.