Ma még esővel és széllel csap le az időjárás, de már nem tart sokáig

Kedden, 2026. március 31-én erősen felhős, sokfelé borult idő várható, és több helyen eső is kialakulhat, miközben az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Az időjárás a főváros térségében is csapadékos marad, a csúcshőmérséklet 9 fok körül alakulhat, reggel pedig nagyjából 4 fokot mérhetünk. Szerdára már javul a helyzet: 2026. április 1-jén változóan felhős-napos idő jöhet, számottevő csapadék nélkül, délután pedig 14 fok körüli maximum is lehet Budapesten.

Időjárás: esős, szeles kedd jön, de szerdán már fordulat érkezik

Fotó: Marc Wieland / Unsplash

Időjárás-előrejelzés: Kedden még eső és szél jöhet

A hét első felének legborongósabb napja a kedd lehet, amikor az eső mellett a szél is kellemetlenebbé teheti a kinti programokat. A reggel és a délután között nem lesz nagy hőingás, így egész nap nyirkos, hűvös érzetre lehet készülni.

Szerdán már barátságosabb arcát mutathatja a tavasz

Szerdán többfelé felszakadozhat a felhőzet, és bár helyenként még élénk maradhat a szél, összességében enyhébb, kellemesebb idő ígérkezik. A hajnal több helyen hideg lehet, napközben viszont már 11–16 fok közé melegedhet a levegő országosan – tájékoztat az Időkép.