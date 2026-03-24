Lecsap a legzordabb időjárás, még havazás is várható

Nagyot fordul az időjárás a következő napokban, kiadós hullámzó front és csapadék, nyugaton havas eső, havazás várható. A hét második felében egy mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását, ami borult, csapadékos időt hoz magával.
időjáráshavazáshavas esőcsapadék

Csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik, nyugaton havas eső, havazás várható, valamint viharos, szeles időjárás – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. keddi Facebook-bejegyzésében.

Időjárás: kiadós csapadék érkezik lehűléssel
Időjárás: kiadós csapadék érkezik lehűléssel (a kép illusztráció)

Azt írták, a hét második felében egy hullámzó front és egy, az olaszok által Deborah-nak keresztelt mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását. Összességében jelentős lehűlés várható sokfelé kiadós csapadékkal, viharos széllel – írták.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra nyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, napközben pedig fokozatosan kelet felé terjed a csapadékzóna, és a Dunától keletre zivatar is kialakulhat. Nyugat felől beborul az ég, de északkeleten, keleten a nap első felében még kisüt a nap. A Dunántúlon az északira forduló szelet már viharos, akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is kísérhetik, így nyugaton már reggeltől, délelőttől, keleten a nap második felében megkezdődik a lehűlés, emiatt 

csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt már havas eső, majd havazás is felválthatja, nemcsak a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakonyban, hanem sík területeken is.

Zord időjárás várható

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti vármegyék kivételével többfelé várható eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, havazás. Péntek estére a hegyvidéki tájakon akár vastag hótakaró is kialakulhat, de a csapadék intenzitásának függvényében a nyugati síkabb vidékeken is lehet átmenetileg akár több centiméteres vizes, tapadó hóréteg. Péntek délutántól, estétől lassanként szűnni kezd a csapadék, ezzel együtt nyugaton a halmazállapot várhatóan visszavált esőre.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy csütörtöktől egyre nagyobb területen kell tartósan erős, sőt – elsősorban a Dunántúlon és északkeleten – viharos északi szélre készülni, a legerősebb széllökések csütörtökön és pénteken 80-90, a hétvégén 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak.

A csúcshőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 5 és 12, a Dunától keletre még 12 és 20 Celsius-fok között valószínű, pénteken az ország délnyugati felén már csak 2 és 9, míg másutt 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, szombaton pedig 8 és 17 fok között alakul a csúcsérték.

Az éjszakánként is szeles idő miatt nem várhatóak éjszakai fagyok.

Több mint kétezren maradtak áram nélkül vasárnap Hawaiin, miután az államot az elmúlt több mint húsz év legsúlyosabb áradása sújtotta. Az áramszünet Hawaiin a heves esőzések és a kiterjedt villámárvizek nyomán főként Oahu északi partvidékén okozott komoly gondokat.

 

 

