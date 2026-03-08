Van egy rossz hírünk az időjárásról

Nem jó hír az időjárásunkban, hogy a hét elején még előfordulhat gyenge fagy a derült, szélvédett tájakon. Ugyanis a hajnali minimumok 0 és 3 fok között alakulnak, de a gyors nappali felmelegedés miatt ez nem okoz jelentős kellemetlenséget remélhetőleg.

Kellemes, tavaszias időjárás vár ránk a jövő héten

Fotó: Unsplash

Hétfőn még túlnyomóan napos idő várható, bár időnként több felhő is megjelenhet az égen; csapadék ekkor sem valószínű, a hőmérséklet pedig körülbelül 14 fok körül tetőzik. Kedden folytatódik a felmelegedés, és ismét sok napsütésre számíthatunk. A délnyugati országrészben ugyanakkor gomolyfelhők képződhetnek, és ott elszórtan zápor vagy akár egy-egy zivatar is kialakulhat, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. A reggel hűvösen, 3 fok körüli értékekkel indul, délutánra viszont 14–15 fokra melegszik a levegő – írja a Köpönyeg.

Napos, száraz és enyhe időjárás várható

A hét további részében sem látszik jelentős változás: az előrejelzések alapján a napos, száraz és enyhe idő lesz a meghatározó.

Helyenként ugyan előfordulhat futó zápor – főként a hét elejéhez közel –, de országos csapadékra továbbra sem kell számítani.

A nappali hőmérséklet tartósan 15-17 fok körül vagy valamivel afölött alakulhat, miközben az éjszakák még többfelé fagyosak maradnak. Pénteken a délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Összességében tehát a jövő hét is igazi tavaszias hangulatot hoz, sok napsütéssel és kellemes hőmérsékletekkel.