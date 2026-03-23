Figyelem! Hatalmas fordulat jön az időjárásban – erre készüljön!

Hatalmas fordulat jön az időjárásban: hétfőn egyre többfelé vastagodhatnak meg a gomolyfelhők, és több helyen eső, zápor is kialakulhat, főként a Dunántúlon. A nap ugyan időnként kisüthet, de délutánra sokfelé borongósabbra fordulhat az ég, estére pedig csak lassan szakadozik fel a felhőzet.

A szél napközben még többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a csapadékgócok környezetében megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, késő estére pedig 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden is változékony idő várható, de akkor már kevesebb helyen eshet. Az éjszaka különösen hideg lehet, a fagyzugos területeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet – írja a Met.hu.