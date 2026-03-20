Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

időjárás

Dörgedelmes időjárás várható, erre senki nem volt felkészülve

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Borús, szeles idővel zárul a munkahét, csapadék azonban nem várható pénteken. Az időjárás hétvégén változékonnyá válik, de szombaton felszakadozik a felhőzet, és többfelé napos idő várható, azonban csapadékra is számítani kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásfelhős időcsapadék

Pénteken a napsütést több gomolyfelhő árnyékolja be, így borúsabb időjárásra kell számítani, csapadék azonban nem valószínű – írja a Köpönyeg.

Napos, de felhős idő várható, hétvégén változás jön az időjárásban (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, ami kissé hűvösebb érzetet kelthet. A hőmérséklet csúcsértéke általában 12 és 15 fok között alakul, de az északnyugati, naposabb tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet. Estére erősebb lehűlés várható, késő estére már 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. 

Az éjszaka második felében az északi és északkeleti országrészben már kisebb eső vagy zápor is előfordulhat.

Változékony lesz a hétvégi időjárás

Szombaton kezdetben erősen felhős idő várható, majd keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Csapadék főként a Dunántúlon fordulhat elő eső vagy zápor formájában. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet pedig 13 fok körül alakul.

Vasárnap változó felhőzetre számíthatunk, több felhő a déli és nyugati tájakon lehet. Ezeken a területeken elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali felmelegedés kissé erősödik, 14–15 fokos maximumok várhatók.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!