Dörgedelmes időjárás várható, erre senki nem volt felkészülve

Pénteken a napsütést több gomolyfelhő árnyékolja be, így borúsabb időjárásra kell számítani, csapadék azonban nem valószínű – írja a Köpönyeg.

Napos, de felhős idő várható, hétvégén változás jön az időjárásban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, ami kissé hűvösebb érzetet kelthet. A hőmérséklet csúcsértéke általában 12 és 15 fok között alakul, de az északnyugati, naposabb tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet. Estére erősebb lehűlés várható, késő estére már 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az éjszaka második felében az északi és északkeleti országrészben már kisebb eső vagy zápor is előfordulhat.

Változékony lesz a hétvégi időjárás

Szombaton kezdetben erősen felhős idő várható, majd keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Csapadék főként a Dunántúlon fordulhat elő eső vagy zápor formájában. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet pedig 13 fok körül alakul.

Vasárnap változó felhőzetre számíthatunk, több felhő a déli és nyugati tájakon lehet. Ezeken a területeken elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali felmelegedés kissé erősödik, 14–15 fokos maximumok várhatók.

