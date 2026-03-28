Veszélyes fordulat jön az időjárásban – sokakat megviselhet

A hétvégi időjárás erősen felhős, szeles és csapadékos képet mutat, ami nemcsak a közérzetünket befolyásolja, hanem egészségügyi panaszokat is felerősíthet. A hidegfronti hatás különösen a szív- és érrendszeri betegeket, valamint a frontra érzékenyeket érintheti, miközben a változékony időjárási körülmények közlekedési és napi rutinbeli nehézségeket is okozhatnak - tájékoztat a Köpönyeg.

Milyen időjárás várható szombaton?

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak északkeleten lehet némi szakadozás a felhőzetben. Délután főként a középső országrészben több helyen várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél erős, nyugaton akár viharos is lehet. A hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, a nyugati területeken lesz hűvösebb.

Milyen időjárásra számíthatunk vasárnap?

Vasárnap is gyakran lesz erősen felhős az ég, de időnként több órára kisüthet a nap. Elszórtan záporesők alakulhatnak ki. A hőmérséklet 14 fok körül alakul, miközben a szél továbbra is erős marad.

Milyen hatással van a hidegfront a szervezetre? A hidegfronti hatás megterheli a szervezetet, különösen az érzékenyeknél. Gyakori tünet a fejfájás, szédülés és vérnyomás-ingadozás. A szív- és érrendszeri betegek esetében mellkasi fájdalom is jelentkezhet, és a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. Emellett az epileptiform rosszullétek gyakorisága nőhet, a krónikus betegségek – például az ízületi fájdalmak – pedig felerősödhetnek.

Kik a legérzékenyebbek a változó időjárásra?

Leginkább a szív- és érrendszeri betegek, az idősek, valamint a frontra érzékenyek reagálnak erősebben. Náluk gyakrabban jelentkeznek panaszok, például fejfájás, vérnyomás-ingadozás vagy általános rossz közérzet.

Mire érdemes figyelni a hétvégi időjárás idején?

Fontos a megfelelő öltözködés, a folyadékbevitel és a fokozott óvatosság, különösen szeles, esős időben. A krónikus betegeknek érdemes figyelniük a tüneteik változására, és szükség esetén konzultálniuk orvossal.