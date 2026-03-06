Időjárás: több napig marad a napsütés – mutatjuk, mi vár ránk

Az időjárás a következő napokban alapvetően nyugodt és kellemes arcát mutatja. A napsütés dominál majd, időnként csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, miközben a hőmérséklet fokozatosan tavaszias értékeket ér el – írja a Köpönyeg.
Kellemes, napos időjárás jön a következő napokban
Szombat
Túlnyomóan napos idő várható, az égen csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad. A délutáni hőmérséklet nagyjából 15 fok körül alakul.
Vasárnap
A napsütést időnként vastagodó magas felhőzet szűrheti, de esőre továbbra sem kell számítani. Az esti órákban a délkeleti szél élénkebbé válhat. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.
Hétfő
Fátyolfelhők mellett alapvetően száraz, napos idő ígérkezik. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet. Napközben 11 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
Kedd
Többórás napsütésre készülhetünk, időnként fátyolfelhőkkel. Csapadék továbbra sem várható. A délkeleti légmozgás még élénk lehet, délutánra 12–17 fokig melegedhet a levegő.