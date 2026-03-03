Nagy meglepetést hoz az időjárás, figyelmeztetnek a meteorológusok

Hírlevél
Hosszabb naposabb időszakok várhatók a keleti tájakon, míg máshol eső várható. Az időjárás a hét további részében egyre szárazabb, szelesebb lesz.
Kedden a keleti tájakon hosszabb napos időjárás várható, miközben a Dunántúlon egyre több gomolyfelhő jelenhet meg, és helyenként zápor, akár zivatar is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 15–16 fok közelében alakul.

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának. időjárás
Esős és napsütéses időjárás is lesz a héten
Fotó: Unsplash

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet.

Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, kellemes, tavaszias hangulatot teremtve.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat. A maximumok 15–16 fok között alakulnak.

Szombaton túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk.

