Nagy meglepetést hoz az időjárás, figyelmeztetnek a meteorológusok

Kedden a keleti tájakon hosszabb napos időjárás várható, miközben a Dunántúlon egyre több gomolyfelhő jelenhet meg, és helyenként zápor, akár zivatar is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 15–16 fok közelében alakul.

Esős és napsütéses időjárás is lesz a héten

Fotó: Unsplash

Szerdán részben napos idő ígérkezik gomolyfelhőkkel, a nyugati országrészben nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor. A délkeleti légmozgás többfelé élénk lehet.

Délutánra körülbelül 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, kellemes, tavaszias hangulatot teremtve.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A délkeleti szél ismét élénkebbé válhat. A maximumok 15–16 fok között alakulnak.

Szombaton túlnyomórészt derült, száraz időre készülhetünk. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk.