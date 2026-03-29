Jövő hétre is tartogat durva meglepetéseket az időjárás – mutatjuk, mire készüljön

Az időjárás a hét elején változékony arcát mutatja: hétfőn átmeneti felhőzetcsökkenés után nyugat felől ismét beborul az ég, míg kedden már borongós, helyenként záporos napok következnek erős északnyugati széllel. A hét közepén a hőmérséklet lassan emelkedik, szerda-csütörtökön pedig váltakozó felhőzet mellett többnyire száraz, napos időre számíthatunk – írja a Köpönyeg.
Milyen időjárásra számíthatunk jövő héten?
Hétfőn átmeneti felhőzetcsökkenés után nyugat felől ismét beborul az ég. Csapadék már csak elszórtan várható. A légmozgás napközben mérséklődik, estére azonban újra megerősödik. A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.
Kedden többnyire borongós idő várható, helyenként záporokkal. Sokfelé erős, időnként viharos lehet az északnyugati szél. A nappali csúcsértékek 9 és 13 fok között alakulnak.
Szerdán változó felhőzet mellett többnyire száraz idő ígérkezik. Hajnalban talaj menti fagy is előfordulhat, délutánra 10–16 fok közé melegszik a levegő.
Csütörtökön gomolyfelhős, napos időszakok váltják egymást. Helyenként kisebb eső vagy zápor kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A hajnali órákban 1–7, délután 12–16 fok valószínű.
