Durva fordulat jön az időjárásban, ennek nem fog örülni

Kedden délelőtt országszerte napos, kellemes tavaszi időjárás várható, amit csak fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A délutáni órákban azonban egyre több felhő képződik, és estére már több helyen be is borulhat az ég – írja a Köpönyeg.

Változékony időjárás várható a héten, mutatjuk, mikorra készítsen esernyőt

Csapadék ma nem jellemző, de elszórtan egy-egy gyenge zápor nem teljesen kizárt. Az északias szél több térségben megélénkülhet, bár a középső országrészben mérsékeltebb marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet kellemesen alakul: általában 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Estére viszont gyors lehűlés kezdődik, késő estére már 2 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk. Az éjszakai minimumok 0 és 6 fok között alakulnak, de a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet.

Zord időjárás várható a hét második felében

Szerdán az időjárás még nyugodtabb arcát mutatja: napközben vékony fátyolfelhők szűrik a napsütést. Estére azonban megvastagszik a felhőzet, és a nyugati országrészben késő este már eső is kialakulhat. A hőmérséklet továbbra is 14–19 fok között alakul.

Csütörtökön jelentős változás jön az időjárásban. Az ég beborul, és főként a Dunántúlon várható többfelé eső, zápor. Keleten inkább elszórtan alakulhat ki csapadék. A nyugati, hegyvidéki területeken – például az Alpokalján és a Bakonyban – akár havas eső vagy havazás is előfordulhat.

Pénteken a nap első felében még több helyen eshet, főként a középső és nyugati országrészben. Később északkelet felől csökkenni kezd a felhőzet, de délen tartósabb eső is előfordulhat.

Szombaton is folytatódik a változékony időjárás: erősen felhős vagy borult égbolt várható, sokfelé esővel, záporokkal. Vasárnap reggelig még előfordulhat kisebb eső, majd napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A hőmérséklet 10–15 fok közé emelkedik, a szél pedig mérséklődik.

Hat tipp, hogy élmény legyen a vonatos kalandozás Európában

A megfelelő felkészüléssel az utazás igazi élménnyé válhat. A tudatos tervezéssel nemcsak időt és pénzt takaríthatunk meg, hanem biztonságosabbá és kényelmesebbé is teszi a vonatos utazást – így valóban élvezhetjük az utat, nemcsak a célt.