Többfelé leszakad az ég, mutatjuk, mikorra készítsen esernyőt

A következő napok időjárása igazi tavaszi hangulatot hoz. A csütörtöki időjárást fátyolfelhők és gomolyfelhők jellemzik. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, ugyanakkor napközben egyre több helyen alakulhat ki zápor vagy zivatar – írja a Köpönyeg.

A csütörtöki időjárást fátyolfelhők és gomolyfelhők jellemzik, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Délelőtt még csak elszórtan fordulhat elő csapadék, délután azonban már nagyobb területen is kialakulhatnak záporok. Erre leginkább a Dél-Dunántúlon, a középső országrészben és az Alpokalja térségében van esély. A szél több helyen megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, estére pedig 4–12 fok közé hűl a levegő.

Napos, tavaszi időjárás várható a hétvégén

Pénteken már jóval nyugodtabb időjárás várható. A napsütés dominál majd, az égen csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg. A nyugati országrészben néhol kialakulhat egy-egy zápor, de a legtöbb helyen száraz marad az idő.

Szombaton folytatódik a tavaszias időjárás. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap többnyire napos időre számíthatunk. Legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadékra kicsi az esély, de a délies szél élénk lehet.

Idén először mértek 20 foknál melegebbet Magyarországon

Átlépte a hőmérséklet a bűvös határt. Szerdán több helyen is 20 fok feletti csúcsértéket mért a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. A meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzése alapján Kiskunmajsán 20,1 fokot mértek, ami az idei év első 20 fok fölötti napi csúcsértékét jelenti.