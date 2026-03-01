Mutatjuk, milyen időre kell számítania a jövő héten

A sok havat, hűvös időt hozó téli hónapokat követően mindenki számára nagy felüdülést jelent, hogy beköszöntött a kora tavasz az időjárásban. A csodálatos, sok napsütést hozó hétvégét követően a jövő héten is ugyanilyen kellemes, akár 18 fokig melegedő, napos idő vár ránk az idokep.hu előrejelzése szerint.

Kora tavaszias, enyhe időjárás várható a jövő héten is

Fotó: Unsplash

Tavaszias időjárás rövidebb felhős időszakokkal

Hétfőn kezdetben fátyolfelhős lesz az ég, majd a fátyolfelhőzet napközben kelet felé elvonul, a napos időben gomolyfelhők képződnek, melyekből néhol a Dunántúlon előfordulhat zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban -3, +5 fok közé hűl le a levegő. Délután a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a gomolyfelhőkből legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő néhol zápor. Hajnalban, reggel nyugaton és északon lehet párás, helyenként ködös a levegő. Északkeleten néhol megélénkülhet az északira forduló szél. Kora reggel -2 és +5, napközben pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a túlnyomóan napos idő, melyet a napközben képződő gomolyfelhők zavarhatnak meg. Helyenként a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13-18 fok valószínű.

Csütörtökön sem változik időjárásunk. Marad a napos, gomolyfelhős, száraz idő. Mérsékelt lesz a délies szél. Napközben 12-18 fokra van kilátás.