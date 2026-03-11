Jobb, ha felkészül – kellemetlen fordulat várható az időjárásban!

Hírlevél
Ezt nem láttuk jönni! Még ha szerencsére drasztikus változás nem is várható az időjárásban, jobb ha holnap esőkabátban, vagy esernyővel indul el otthonról.
időjárásgomolyfelhőnapos időesőcsapadék

A meleg nedves szállítószalag hatására labilisabb lesz a légrétegződés hazánk felett, így változékonyabbá válhat az időjárás a következő napokban. A met.hu előrejelzése szerint záporok, zivatarok is kialakulhatnak az országban. A hét végéig még marad az enyhe idő, majd hétfőn hidegfront érkezhet.

időjárás
Némi változás lesz az időjárásban, előfordulhatnak záporok, zivatarok a következő napokban – Fotó: pexels.com

Ilyen időjárás várható az ország területén

Éjszaka délnyugat felől továbbra is fátyol- és gomolyfelhők érkeznek, illetve helyben is képződnek, ugyanakkor főként keleten előfordulhatnak tartósan derült tájak is. Estétől délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Holnap nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés – ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap. 

Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat rövid ideig tartó, de nagyon intenzív eső. A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén holnap akár erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.

Pénteken keleten derült lesz az ég, máshol is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. A Dunántúlon néhány helyen kialakulhat zápor, zivatar. Itt és a középső vármegyékben több helyen lehet élénk, Sopron környékén és zivatarok környezetében erős a déli-délkeleti szél. Hajnalra pára-, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel -3 és +7, napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, írja az idokep.hu.

Szombaton is marad az alapvetően napos idő, a gomolyfelhőkből csupán néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor. A déli, délkeleti szél a keleti, északkeleti tájak kivételével többfelé lesz élénk, nyugaton, északnyugaton erős. Újra 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Március 15-én is szép, napos idő várható

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön sem jön még lényeges változás, a napsütés mellett csupán a Dunántúlon alakulhat ki helyenként záporeső. Csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A hajnali -3, +7 fokról délutánra ismét 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.


 

 

