Jobb, ha felkészül – kellemetlen fordulat várható az időjárásban!

A meleg nedves szállítószalag hatására labilisabb lesz a légrétegződés hazánk felett, így változékonyabbá válhat az időjárás a következő napokban. A met.hu előrejelzése szerint záporok, zivatarok is kialakulhatnak az országban. A hét végéig még marad az enyhe idő, majd hétfőn hidegfront érkezhet.

Némi változás lesz az időjárásban, előfordulhatnak záporok, zivatarok a következő napokban – Fotó: pexels.com

Ilyen időjárás várható az ország területén

Éjszaka délnyugat felől továbbra is fátyol- és gomolyfelhők érkeznek, illetve helyben is képződnek, ugyanakkor főként keleten előfordulhatnak tartósan derült tájak is. Estétől délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Holnap nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés – ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap.

Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat rövid ideig tartó, de nagyon intenzív eső. A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén holnap akár erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.

Pénteken keleten derült lesz az ég, máshol is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. A Dunántúlon néhány helyen kialakulhat zápor, zivatar. Itt és a középső vármegyékben több helyen lehet élénk, Sopron környékén és zivatarok környezetében erős a déli-délkeleti szél. Hajnalra pára-, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel -3 és +7, napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, írja az idokep.hu.

Szombaton is marad az alapvetően napos idő, a gomolyfelhőkből csupán néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor. A déli, délkeleti szél a keleti, északkeleti tájak kivételével többfelé lesz élénk, nyugaton, északnyugaton erős. Újra 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Március 15-én is szép, napos idő várható

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön sem jön még lényeges változás, a napsütés mellett csupán a Dunántúlon alakulhat ki helyenként záporeső. Csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A hajnali -3, +7 fokról délutánra ismét 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



