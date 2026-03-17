Durva fordulat az időjárásban, sokan nem fognak neki örülni – ez vár ránk a héten

Kedden többnyire erősen felhős égboltra számíthatunk. Kelet felől elszórtan eső, és zápor alakulhat ki. Többfelé erős szél fúj majd északi irányból, ami tovább rontja a hőérzetet – írja a Köpönyeg.hu. A nappali időjárás 10 és 15 fok közé csökken.

Esős időjárás várható

Szerdán a nap első felében még sok lesz a felhő, és helyenként zápor is kialakulhat. Később északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet, így egyre több helyen kisüt a nap. Az északkeleti légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős szél kísérheti.

A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lehet.

Csütörtökön változó felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. A reggel hűvös, nagyjából 3 fokos lehet, délutánra pedig 14 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken továbbra is változékony felhőzet jellemzi az időjárást, a csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul. Az északkeleti szél már gyengébb lesz.

Szombaton felhős és napos időszakok váltják egymást, és elszórtan zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti szél időnként megélénkül, néhol erős szél is előfordulhat. Délután 10 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.