Időjárás: Megjön végre az igazi tavasz? Mutatjuk, mire számíthatunk a héten

Hétfőn a napsütéses időjárást időnként fátyolfelhők szűrhetik, csapadék azonban nem valószínű. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet – írja a Köpönyeg.hu. A hajnali órákban körülbelül 3 fokot mérhetünk, míg délutánra nagyjából 14 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Egyre tavasziasabb lesz az időjárás

Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Kedden időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Szerdán kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.

Csütörtökön változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan egy-egy zápor is kialakulhat. A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.