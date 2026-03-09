Hírlevél
Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

Időjárás: Megjön végre az igazi tavasz? Mutatjuk, mire számíthatunk a héten

Csapadék nem valószínű a következő napokban. Az időjárás egyre tavasziasabb lesz, pénteken 19 fokot is mérhetünk.
Hétfőn a napsütéses időjárást időnként fátyolfelhők szűrhetik, csapadék azonban nem valószínű. A délkeleti szél több helyen megélénkülhet – írja a Köpönyeg.hu. A hajnali órákban körülbelül 3 fokot mérhetünk, míg délutánra nagyjából 14 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás: egy hétig száraz, enyhe idő várható Magyarországon
Egyre tavasziasabb lesz az időjárás
Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Kedden időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Szerdán kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.

Csütörtökön változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan egy-egy zápor is kialakulhat. A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

