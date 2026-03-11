Esernyő vagy napszemüveg? Meglepően alakul az időjárás a hétvégéig

Hírlevél
A hét második felében egyre melegebb lesz. Az időjárás azonban tartogat egy kis meglepetést is, bizonyos napokon nem árt magunkkal vinni az esernyőt.
Szerdán eleinte fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, később pedig gomolyfelhők képződnek. Az időjárás esőssé válhat, a Dunántúlon a délutáni óráktól elszórtan kisebb zápor is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban 4 fok körüli értékek várhatók, délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Napos, egyre melegebb időjárás várható
Fotó: Unsplash

Csütörtökön több órára kisüt a nap, a gomolyfelhők mellett. Helyenként zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat.

A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 16–17 fok körül alakul.

Pénteken nagyrészt napos idő valószínű, kevés felhővel. Néhol még előfordulhat rövid zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Szombaton a nap első felében sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estére néhol zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül.

Vasárnap, március 15-én többnyire napos idő ígérkezik, csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Zápor kialakulására kicsi az esély. A délutáni órákban 16–17 fok körüli értékeket mérhetünk.

