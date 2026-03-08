Ez már szinte nyár! Kellemes felmelegedés jön

Az időjárás vasárnap is a legszebb arcát mutatja. A nap nagy részében zavartalan napsütésre számíthatunk, ami már-már áprilisi hangulatot idézhet. Az égen legfeljebb néhány vékony fátyolfelhő jelenhet meg időnként, de ezek inkább csak díszítik a ragyogó kék eget, semmint eltakarnák a napot.

Végérvényesen megérkezett a kellemes tavaszias időjárás

Fotó: Unsplash

Esőre, záporokra vagy más csapadékra nem kell számítani, így a szabadtéri programok szerelmeseinek kifejezetten kedvező nap ígérkezik, nyugodtan otthon hagyhatjuk az esernyőt, bármerre is indulunk el a nap folyamán. A hőmérséklet délutánra kellemesen alakul: a legmelegebb órákban általában 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála – írja a Köpönyeg. Ez már bőven elegendő ahhoz, hogy sokan kabát nélkül induljanak sétára, kirándulásra vagy akár egy hosszabb városi sétára.

Hamisítatlan tavaszi időjárásunk lesz

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a napsütés hatása még inkább érezhető lesz. A nyugodt, derűs idő ideális lehet egy parkban töltött délutánhoz, egy családi kiránduláshoz vagy egyszerűen csak ahhoz, hogy kicsit mindenki feltöltődjön a szabadban.

A vasárnapi időjárás tehát valódi, hamisítatlan tavaszi előzetest kínál: napsütés, enyhe levegő és nyugodt, derűs hangulat kíséri a hét utolsó napját.

A folytatás is biztató: hétfőn ugyan több felhő jelenhet meg, de ezekből sem alakul ki eső, legfeljebb a délkeleti szél élénkül meg többfelé. Kedden változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 15 fok körül alakul. Szerdára ismét ragyogó napsütés ígérkezik, csapadék nélkül, 16-17 fokos délutáni értékekkel. A hét második felében is marad a tavaszias hangulat: sok napsütés, kevés felhő és kellemes, enyhe levegő teszi hangulatossá a napokat.