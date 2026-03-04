Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

Hoppá!

Macronnak totálisan elmentek otthonról: őrült lépésre szánta el magát, amely felülírhat mindent

időjárás

Időjárás: napsütés, zivatar, majd jön az igazi meglepetés

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Estefelé több helyen várható csapadék. Az időjárás a hét második felében kora tavaszias lesz, csapadék sem valószínű.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárászivatarzápor

Szerdán a többórás napsütés után délután ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és eleinte ÉNy-on, estefelé a középső tájakon is kialakulhat zápor, néhol zivatar – írja a Köpönyeg.hu. 15 fok körül alakul az időjárás.

Tavaszias, enyhe időjárás várható napközben, éjszakára azonban lehűl a levegő.
Tavaszias időjárás várható a hétvégére
Fotó: Unsplash

Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Elvétve fordulhat elő zápor.

Reggel 5, délután 15 fok körül várható a hőmérséklet.

Pénteken ragyogó napsütés lesz, de a Dunántúlon felhősebb időszakok is lehetnek. Nem lesz eső. 14 fok körüli kellemes kora tavasz várható.

Egész hétvégén sok napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. 13-14 fok körül valószínű a csúcsérték. A keleti szél gyenge marad.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!