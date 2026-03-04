Időjárás: napsütés, zivatar, majd jön az igazi meglepetés

Szerdán a többórás napsütés után délután ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és eleinte ÉNy-on, estefelé a középső tájakon is kialakulhat zápor, néhol zivatar – írja a Köpönyeg.hu. 15 fok körül alakul az időjárás.

Tavaszias időjárás várható a hétvégére

Fotó: Unsplash

Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Elvétve fordulhat elő zápor.

Reggel 5, délután 15 fok körül várható a hőmérséklet.

Pénteken ragyogó napsütés lesz, de a Dunántúlon felhősebb időszakok is lehetnek. Nem lesz eső. 14 fok körüli kellemes kora tavasz várható.

Egész hétvégén sok napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. 13-14 fok körül valószínű a csúcsérték. A keleti szél gyenge marad.