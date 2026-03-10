Nem árt az óvatosság! – ezzel ijesztgetnek az időjósok

Jelentősen nem változik az időjárás a hét további részében, ám a napsütéses órákat többször zavarhatják meg felhősebb időszakok a következő napokban. Sőt, az idokep.hu időjósai azt sem zárják ki, hogy esetleg némi csapadék is bezavarjon az idilikus, kora tavaszias időbe.

Időjárás: a napsütést felhős időszakok zavarhatják meg, zápor is előfordulhat a következő napokban

Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Marad a kissé szeles időjárás

Szerdán a napsütést időnként felhők zavarják meg a térségben, lesznek átmenetileg felhősebb tájaink is, de számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a délies szél. Reggel 3, délután pedig 19 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, de napos időszakokra is számíthatunk. Időnként a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és északon többfelé kialakulhat zápor, helyenként zivatar, viszont a Tiszántúl legnagyobb részén említésre méltó csapadék nem valószínű. A Dunántúlon helyenként élénk lesz a légmozgás. Hajnalban találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, majd délutánra 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de nyugaton, északnyugaton és az Északi-középhegység térségében időnként erőteljesebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és elszórtan egy-egy futó zápor is kialakulhat. A déli, délkeleti szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk széllökések. A hajnali, reggeli órák több tájegységünkön is párásak, ködösek lehetnek. Reggel -2 és +6, délután 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton sok napsütésben lesz részünk, csak kevés felhő lesz az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délkeleti szél. Reggel egyes tájainkon gyengén fagyhat, majd napközben 15 és 20 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.



