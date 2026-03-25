Kegyetlen időjárás váltja a tavaszt: mutatjuk, hol eshet hó

Szerdán a nap túlnyomó részében vékony fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd estére egyre vastagabb felhőzet érkezik. Késő este a nyugati országrészben már eső is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, kellemes időjárás lesz.

Néhol havazás is lehet, hideg lesz az időjárás

Csütörtökön beborul az ég, és főként a Dunántúlon számíthatunk többfelé esőre, záporokra, míg keleten inkább elszórtan fordul elő csapadék. A nyugati területeken (elsősorban az Alpokalján és a Bakonyban) havas eső, sőt havazás sem kizárt. Az északira forduló szél sokfelé megerősödik, több helyen viharossá fokozódik.

A hőmérséklet 6 és 18 fok között alakul, a leghűvösebb az Alpokalján lehet.

Pénteken a nap elején a középső és nyugati tájakon várható jelentősebb csapadék, majd kelet, északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. A déli országrészben tartósabban eshet. A Bakonyban és az Alpokalján ismét megjelenhet a havas eső, vagy hó. A Nyugat-Dunántúlon erős, időnként viharos széllökésekre kell készülni. Nyugaton mindössze 4, keleten akár 14 fok is lehet.

Szombaton többnyire erősen felhős, vagy borult égbolt várható, sokfelé esővel, záporokkal, az Alpokalján vegyes halmazállapotú csapadékkal. Az északi szél élénk, többfelé erős, nyugaton viharos marad. Hajnalban 1–7, délután 5–14 fok valószínű.

Vasárnap reggelig még előfordulhat eső, ezt követően fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap. A levegő 10–15 fok közé melegszik, a szél mérséklődik.