Megbolondult az időjárás: 20 fokkal robban be a tavasz a hétvégén, majd jön a hidegzuhany!

Pénteken sok napsütéses időjárás várható, csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen. A nyugati országrészben elszórtan kialakulhat egy-egy zápor. A délkeleti szél többfelé megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. Kellemes, kora tavaszi idő ígérkezik, a délutáni hőmérséklet akár a 20 fokot is elérheti.

Tavaszias időjárás várható

Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Szombaton marad a napos, tavaszi idő, időnként gomolyfelhőkkel. Délután főként a délnyugati tájakon fordulhat elő zápor a megnövekvő felhőzetből. A délies szél többfelé megerősödik.

A csúcshőmérséklet továbbra is 15–20 fok között alakul.

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön többnyire napos időre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Az élénk délies szél mellett 17 fok körüli maximumok várhatók.

Hétfőn nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől már záporok is megjelenhetnek. A szél északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet visszaesik, délután 10–15 fok valószínű.

Kedden többnyire erősen felhős, vagy borult idő ígérkezik. Szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali maximum 9 és 14 fok között alakulhat.