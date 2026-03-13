Hírlevél
Megbolondult az időjárás: 20 fokkal robban be a tavasz a hétvégén, majd jön a hidegzuhany!

Kellemesen indul a hétvége, 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Aztán megváltozik az időjárás, lehűlés érkezik, többfelé lehet eső is.
Pénteken sok napsütéses időjárás várható, csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen. A nyugati országrészben elszórtan kialakulhat egy-egy zápor. A délkeleti szél többfelé megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. Kellemes, kora tavaszi idő ígérkezik, a délutáni hőmérséklet akár a 20 fokot is elérheti.

Időjárás: egy hétig száraz, enyhe idő várható Magyarországon
Tavaszias időjárás várható
Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Szombaton marad a napos, tavaszi idő, időnként gomolyfelhőkkel. Délután főként a délnyugati tájakon fordulhat elő zápor a megnövekvő felhőzetből. A délies szél többfelé megerősödik.

A csúcshőmérséklet továbbra is 15–20 fok között alakul.

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön többnyire napos időre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Az élénk délies szél mellett 17 fok körüli maximumok várhatók.

Hétfőn nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől már záporok is megjelenhetnek. A szél északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet visszaesik, délután 10–15 fok valószínű.

Kedden többnyire erősen felhős, vagy borult idő ígérkezik. Szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali maximum 9 és 14 fok között alakulhat.

