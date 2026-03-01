Gyönyörű idővel robban be a tavasz, azonban szeszélyes arcát is megmutatja

Vasárnap estig országszerte nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz időjárás várható. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet a nyugati tájak fölött. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes kora tavaszi hangulat ígérkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, ami ideális lehet szabadtéri programokhoz – írja a Köpönyeg.

Időjárás: napos, tavaszias vasárnap jön, de változás közeleg

Fotó: Unsplash

Éjszakára lehűl a levegő, a hőmérséklet mínusz 2 és 5 fok között várható, és a nyugati országrészben elszórtan gyenge zápor sem kizárt.

Változékony időjárást hoz a tavasz

Hétfőn időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet 13 fok közelében alakul.

Kedden a napsütés mellett délnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Szórványosan záporok alakulhatnak ki, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.

A szerdai napon is előfordulhatnak futó záporok, de nagyrészt napos-gomolyfelhős idő várható.

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim”. Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.