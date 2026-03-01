Gyönyörű idővel robban be a tavasz, azonban szeszélyes arcát is megmutatja

Hírlevél
45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Igazi napsütéses, tavaszias nappal robban be március 1-je. Enyhe, száraz időjárás várható sok napsütéssel, ami tökéletes a kinti programokhoz.
Vasárnap estig országszerte nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz időjárás várható. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet a nyugati tájak fölött. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes kora tavaszi hangulat ígérkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, ami ideális lehet szabadtéri programokhoz – írja a Köpönyeg

Időjárás: napos, tavaszias vasárnap jön, de változás közeleg
Időjárás: napos, tavaszias vasárnap jön, de változás közeleg 
Fotó: Unsplash

Éjszakára lehűl a levegő, a hőmérséklet mínusz 2 és 5 fok között várható, és a nyugati országrészben elszórtan gyenge zápor sem kizárt. 

Változékony időjárást hoz a tavasz 

Hétfőn időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet 13 fok közelében alakul.  

Kedden a napsütés mellett délnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Szórványosan záporok alakulhatnak ki, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.  

A szerdai napon is előfordulhatnak futó záporok, de nagyrészt napos-gomolyfelhős idő várható.

