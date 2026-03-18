Durva fordulat az időjárásban – erre készüljön!

Szerdán a hajnali esők elvonulása után északkelet felől egyre naposabb időjárásra számíthatunk, fátyolfelhőkkel. Az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős – írja a Köpönyeg.hu. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Változékony lesz az időjárás

Csütörtökön a reggeli, délelőtti napsütést követően sok gomolyfelhő képződik, de csapadék nem fordul elő. Még gyakran lesz élénk az ÉK-i szél.

12 fok köré csökken a hőmérséklet.

Pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap gyakran lesz erősen felhős az ég, de továbbra is csak egy-két helyen alakul ki csapadék. 12-13 fok körül valószínű a csúcsérték.