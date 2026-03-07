Hírlevél
Van egy nagyon jó hírünk a vasárnapi időjárásról

11 órája
Olvasási idő: 3 perc
Március második vasárnapja igazi tavaszi hangulatot hoz Magyarországon. Az ország nagy részén derült, napos időjárásra számíthatunk, a felhőzet minimális, és a csapadék esélye szinte nulla.
Ahogy azt az utóbbi napok időjárásában megszokhattuk, a reggeli órák vasárnap is hűvösek lesznek, de a napsütés gyorsan felmelegíti a levegőt, így a délutáni órákra a hőmérséklet 14–19 Celsius-fokig emelkedhet.

Fotó: Unsplash

A derült égbolt és a kellemes tavaszi meleg ideális körülményeket biztosít a szabadban való kikapcsolódáshoz: akár kirándulásra, sétára vagy egy rövid piknikre is tökéletes a vasárnap – írja a Köpönyeg.

Az időjárást anticiklon alakítja

Az időjárást egy erős anticiklon alakítja, amely stabil légköri viszonyokat teremt. Ennek köszönhetően az egész napos napsütés mellett sem kell csapadékra számítani, a levegő száraz és friss marad. 

Nagyon jó hír tehát, hogy vasárnap sem fog esni az eső otthon hagyhatjuk az esernyőket. 

A meteorológiai előrejelzések szerint kellemes tavaszi időnk lesz. Réteges, de könnyű öltözet ajánlott, hiszen a napsütésben már kifejezetten kellemes meleg érezhető. A hétvége utolsó napja tökéletes lehetőséget nyújt a szabadidő aktív eltöltésére.

És várhatóan több napig marad a napsütéses időjárás.

 

