Van egy nagyon jó hírünk a vasárnapi időjárásról

Ahogy azt az utóbbi napok időjárásában megszokhattuk, a reggeli órák vasárnap is hűvösek lesznek, de a napsütés gyorsan felmelegíti a levegőt, így a délutáni órákra a hőmérséklet 14–19 Celsius-fokig emelkedhet.

Kellemes, tiszta időjárásra számíthatunk a hét utolsó napján

Fotó: Unsplash

A derült égbolt és a kellemes tavaszi meleg ideális körülményeket biztosít a szabadban való kikapcsolódáshoz: akár kirándulásra, sétára vagy egy rövid piknikre is tökéletes a vasárnap – írja a Köpönyeg.

Az időjárást anticiklon alakítja

Az időjárást egy erős anticiklon alakítja, amely stabil légköri viszonyokat teremt. Ennek köszönhetően az egész napos napsütés mellett sem kell csapadékra számítani, a levegő száraz és friss marad.

Nagyon jó hír tehát, hogy vasárnap sem fog esni az eső otthon hagyhatjuk az esernyőket.

A meteorológiai előrejelzések szerint kellemes tavaszi időnk lesz. Réteges, de könnyű öltözet ajánlott, hiszen a napsütésben már kifejezetten kellemes meleg érezhető. A hétvége utolsó napja tökéletes lehetőséget nyújt a szabadidő aktív eltöltésére.

És várhatóan több napig marad a napsütéses időjárás.