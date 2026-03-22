Sokaknak nem fog tetszeni a hét eleje - erre kell készülni

A hét utolsó napján az időjárás még tartogat némi napsütést, de gyakran megnövekszik a felhőzet, és főként délután alakulhatnak ki elszórt záporok. A keleties szél mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 15 fok körül alakul, ami továbbra is enyhének számít a márciusi időszakban - tájékoztat a Köpönyeg.

Az időjárás hétfőn több helyen hozhat csapadékot

Fotó: Unsplash

Vasárnap folyamán a napsütés mellett időnként erősen megnövekszik a felhőzet. A délutáni órákban elszórtan alakulhatnak ki záporok, de tartós csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge marad, így a hőérzet alapvetően kellemes lehet.

Hétfői időjárás: több felhő, gyakoribb csapadék

Hétfőn már több gomolyfelhő boríthatja az eget, és a délutáni órákban több helyen is kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet 10 és 16 fok között ingadozik, így a nap elején hűvösebb, délután pedig enyhébb idő várható.

A hét elején hidegfronti hatás is terhelheti a szervezetet. A tapasztalatok szerint ez különösen a szív- és érrendszeri betegek számára jelenthet megterhelést, akiknél mellkasi fájdalom vagy vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Emellett nőhet a stroke kialakulásának kockázata is.

A frontra érzékenyeknél gyakori panasz lehet a fejfájás, a szédülés, valamint az általános közérzet romlása. Egyes esetekben az epileptiform rosszullétek gyakorisága is növekedhet, míg a krónikus betegségek – például az ízületi fájdalmak – erősödhetnek.

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!