Illegális dohánytermékek: óriási kockázatot vállal, aki a feketepiacról vásárol

Magyarországon továbbra is jelentős a dohányzók száma, és a nikotinfogyasztás komoly közegészségügyi kérdésnek számít. A piac ugyanakkor már messze nem csak a hagyományos cigarettáról szól: az elmúlt években megjelentek az e-cigaretták, a hevített dohánytermékek és más alternatív nikotinkészítmények is. Ezek a termékek új lehetőségeket kínálnak a fogyasztóknak, ugyanakkor új kockázatokat is hoztak magukkal, különösen akkor, ha illegális forrásból származnak.

A szakértők szerint komoly kockázatot jelent, ha valaki ellenőrizetlen, illegális termékekhez nyúl.

Fotó: Elsa Olofsson / Unsplash / https://unsplash.com/photos/man-in-black-shirt-smoking-cigarette-BigspF075p4

A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt sok esetben nem maga a technológia, hanem az illegális termékek terjedése jelenti. A feketepiacon ugyanis olyan áruk jelennek meg, amelyek nem esnek át hivatalos ellenőrzésen, így a fogyasztók gyakran nem tudják, pontosan mit tartalmaznak.

Nem a nikotin, hanem a füst okozza a legnagyobb kockázatot

A dohányzással kapcsolatos betegségek jelentős részét nem a nikotin, hanem az égés során keletkező káros anyagok okozzák. A cigarettafüst több ezer vegyi anyagot tartalmaz, köztük számos rákkeltő vegyületet is. Emiatt a szakértők egy része az úgynevezett ártalomcsökkentésről beszél: arról, hogy a füstmentes alternatívák bizonyos esetekben kisebb kockázatot jelenthetnek a hagyományos cigarettához képest.

Az ilyen alternatív termékek azonban csak akkor tekinthetők biztonságosabbnak, ha szigorú ellenőrzés mellett kerülnek piacra, és megfelelnek az egészségügyi és fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az illegális piacon forgalmazott áruknál ez a kontroll teljesen hiányzik.

Az illegális termékek kiszámíthatatlanok

A feketepiacon terjedő dohány- és nikotintermékek egyik legnagyobb problémája, hogy nem ellenőrzött az összetételük. A hatóságok és szakértők szerint ezek a termékek több szempontból is kockázatosak lehetnek.

nem ismert pontosan az összetételük

magasabb lehet a károsanyag-tartalmuk

gyakran ismeretlen körülmények között gyártják őket

A fogyasztók így lényegében vakon döntenek: nem tudják, milyen minőségű vagy milyen hatású terméket használnak.

Jelentős gazdasági károkat is okoz a feketepiac

Az illegális dohánykereskedelem nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági probléma is. Az Európai Unióban a cigarettafogyasztás jelentős része a feketepiachoz kapcsolódik, ami évente több milliárd euró adóbevétel-kiesést okoz a tagállamoknak.