Rendkívüli

Fontos

iskola

Ez most a legmenőbb iskola Magyarországon?– látványos 3D-s fotó

Új közösségi terek és korszerű tanulási környezet várja a diákokat a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban. A felújított iskola egy nagyszabású fejlesztési program részeként újult meg, amelynek célja a modern oktatási feltételek biztosítása.
iskolalegmodernebbCsepel

A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium iskolaépülete 2023-ban újult meg egy átfogó fejlesztési program keretében. Az intézmény azok közé a több ezer oktatási intézmény közé tartozik, amelyeket az elmúlt években felújítottak.

iskola Budapest, 2025. március 26.Az Építőipari Nívódíjjal elismert Jedlik Ányos Gimnázium kápolnája 2025. március 26-án. A Laterex Építő Zrt. a csepeli gimnázium kivitelezési munkálataiért kapta meg az elismerést 2024-ben, ennek emlékére táblát avattak ezen a napon.MTI/Koszticsák Szilárd
A megújult iskola épületében található kápolna, amely az Építőipari Nívódíjjal elismert fejlesztés része – Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A korszerűsítés során az épületben egy, mintegy 1000 fő befogadására alkalmas központi aula is kialakításra került, amely közösségi rendezvények és iskolai programok helyszínéül szolgálhat.

A megújult intézményben informatikai és nyelvi tantermek, valamint egy könyvtár is helyet kapott, amelyek a modern oktatási módszerek alkalmazását segítik. Emellett egy színházterem is épült, amely lehetőséget ad kulturális és közösségi események megrendezésére.

A fejlesztés célja az volt, hogy a diákok és a pedagógusok számára korszerű, jól felszerelt környezetet biztosítson a mindennapi oktatáshoz és az iskolai közösségi élethez.

Így változott meg a csepeli iskola

