Jákli Mónika halála után sokkoló fordulat: volt párja új kapcsolatban, már gyermeket várnak

A tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika januárban vesztette életét, amikor luxusautójával letért az útról és fáknak ütközött. A történteket a hatóságok közlekedési balesetként kezelik, ám a gyász még mindig erősen jelen van a család és a rajongók körében.
Mi történt Jákli Mónika halála után a párjával?
A legfrissebb értesülések szerint gyors fordulatot vett az események sora.
Jákli Mónika egykori párja, a komáromi vállalkozó Roderik állítólag már új kapcsolatban él, sőt a párja gyermeket vár – írja a Blikk.
A hírek szerint a nő a terhesség negyedik hónapjában jár, ami azért keltett feltűnést, mert a tragédia mindössze néhány hónapja történt. A Redditen már többekben felmerült a gyanú, hogy azon a bizonyos tragikus estén tudhatta-e meg Jákli Mónika, hogy párja megcsalta és hűtlenségének gyümölcse is lett. Ez megmagyarázná, miért pattant az éjszaka közepén pizsamában autóba.
A kapcsolat időzítése így sok kérdést vetett fel, és élénk reakciókat váltott ki.
Hogyan reagáltak Jákli Mónika környezetében a hírekre?
Jákli Mónika kislányának édesapja, Boráros Gábor is megszólalt az ügyben, és egyértelművé tette: nem kíván foglalkozni a férfi életével.
Nem követem és nem is érdekel, mit fog csinálni… Számomra nem is létezik.
A fitneszedzőt január végén helyezték végső nyugalomra, sírját azóta is virágok és mécsesek borítják. A gyász tehát továbbra is jelen van, miközben a történet új fejleményei tovább növelik az érdeklődést.
Kapcsolódó tartalmaink:
Sokkoló kijelentést tett Jákli Mónikáról Boráros Gábor.
Megdöbbentő, így néz ki most Jákli Mónika sírja.