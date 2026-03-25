Jákli Mónika halála után sokkoló fordulat: volt párja új kapcsolatban, már gyermeket várnak

A tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika januárban vesztette életét, amikor luxusautójával letért az útról és fáknak ütközött. A történteket a hatóságok közlekedési balesetként kezelik, ám a gyász még mindig erősen jelen van a család és a rajongók körében.

Jákli Mónika halála után újabb fordulat borzolja a kedélyeket a volt párja körül.

Fotó: YouTube

Mi történt Jákli Mónika halála után a párjával?

A legfrissebb értesülések szerint gyors fordulatot vett az események sora.

Jákli Mónika egykori párja, a komáromi vállalkozó Roderik állítólag már új kapcsolatban él, sőt a párja gyermeket vár – írja a Blikk.

A hírek szerint a nő a terhesség negyedik hónapjában jár, ami azért keltett feltűnést, mert a tragédia mindössze néhány hónapja történt. A Redditen már többekben felmerült a gyanú, hogy azon a bizonyos tragikus estén tudhatta-e meg Jákli Mónika, hogy párja megcsalta és hűtlenségének gyümölcse is lett. Ez megmagyarázná, miért pattant az éjszaka közepén pizsamában autóba.

A kapcsolat időzítése így sok kérdést vetett fel, és élénk reakciókat váltott ki.

Hogyan reagáltak Jákli Mónika környezetében a hírekre?

Jákli Mónika kislányának édesapja, Boráros Gábor is megszólalt az ügyben, és egyértelművé tette: nem kíván foglalkozni a férfi életével.

Nem követem és nem is érdekel, mit fog csinálni… Számomra nem is létezik.

A fitneszedzőt január végén helyezték végső nyugalomra, sírját azóta is virágok és mécsesek borítják. A gyász tehát továbbra is jelen van, miközben a történet új fejleményei tovább növelik az érdeklődést.

Kapcsolódó tartalmaink: Sokkoló kijelentést tett Jákli Mónikáról Boráros Gábor.

Megdöbbentő, így néz ki most Jákli Mónika sírja.



