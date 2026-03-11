Jamie Oliver edények érkeznek a SPAR-ba

Jamie Oliver neve világszerte ismert a gasztronómia iránt érdeklődők körében. A brit séf televíziós műsoraival, szakácskönyveivel és különböző gasztrokampányaival sokakat inspirált arra, hogy többet főzzenek otthon, és tudatosabban álljanak az alapanyagokhoz.
Az utóbbi években a séf neve különböző konyhai termékcsaládokon is megjelent. Ezek a termékek jellemzően olyan eszközök, amelyek az otthoni főzés során nyújtanak segítséget, miközben a professzionális konyhák tapasztalatait igyekeznek átültetni a hétköznapi használatba. A Tefallal közösen fejlesztett edények például olyan kialakítást kaptak, amely a tartósságot és a könnyű kezelhetőséget helyezi előtérbe. A rozsdamentes acél szerkezet, a több rétegből álló aljzat és a különböző főzőlaptípusokkal való kompatibilitás mind azt szolgálja, hogy a termékek hosszú távon is megbízhatóan működjenek a konyhában.
Edények, amelyek a mindennapi főzést segítik
Az ilyen típusú termékcsaládok általában többféle konyhai eszközt tartalmaznak, hogy a felhasználók különböző főzési feladatokra is találjanak megfelelő megoldást. A kínálatban jellemzően serpenyők, lábasok és különféle konyhai kiegészítők is szerepelnek.
A modern edények egyik fontos tulajdonsága az egyenletes hőelosztás. Ez különösen akkor fontos, amikor például húsokat sütünk vagy mártásokat készítünk, mert az egyenletes hő segít elkerülni az odaégést vagy a túl gyors pirulást.
Többféle konyhai eszköz egy Jamie Oliver szettben
Az ilyen konyhai kollekciók egyik előnye, hogy egységes kialakítást kínálnak. A különböző eszközök formája, anyaghasználata és megjelenése sokszor harmonizál egymással, így könnyebb egy komplett konyhai eszközkészletet kialakítani.
A Sparban jelenleg 19 999 forintos áron megvásárolható Jamie Oliver készlet három, fedővel ellátott edényt tartalmaz:
- 16 cm-es lábas fedővel
- 20 cm-es lábas fedővel
- 24 cm-es fazék fedővel
Ezek az eszközök a mindennapi főzési feladatokhoz készülnek, legyen szó gyors hétköznapi vacsoráról vagy egy kicsit összetettebb étel elkészítéséről.
Miért népszerűek a sztárséfek nevét viselő eszközök?
Az ismert séfekkel együttműködésben készült konyhai eszközök már hosszú ideje jelen vannak a piacon. Az ilyen termékek sokszor azért keltenek nagy érdeklődést, mert a vásárlók úgy érzik, hogy a szakmai tapasztalat és a mindennapi használhatóság egyszerre jelenik meg bennük.
A gyártók gyakran arra törekednek, hogy a professzionális konyhákban használt megoldásokat egyszerűbb, otthoni környezetben is jól használható formában kínálják. Ez lehet például ergonomikus nyélkialakítás, tartós bevonat vagy könnyen tisztítható felület.
Az eredmény olyan konyhai eszköz lehet, amely nemcsak praktikus, hanem inspiráló is. Sokak számára ugyanis már az is motivációt jelenthet, ha egy ismert séf nevével fémjelzett eszközzel készítik el a vacsorát.