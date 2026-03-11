Jamie Oliver neve világszerte ismert a gasztronómia iránt érdeklődők körében. A brit séf televíziós műsoraival, szakácskönyveivel és különböző gasztrokampányaival sokakat inspirált arra, hogy többet főzzenek otthon, és tudatosabban álljanak az alapanyagokhoz.

Jamie Oliver edények érkeznek a SPAR-ba

Az utóbbi években a séf neve különböző konyhai termékcsaládokon is megjelent. Ezek a termékek jellemzően olyan eszközök, amelyek az otthoni főzés során nyújtanak segítséget, miközben a professzionális konyhák tapasztalatait igyekeznek átültetni a hétköznapi használatba. A Tefallal közösen fejlesztett edények például olyan kialakítást kaptak, amely a tartósságot és a könnyű kezelhetőséget helyezi előtérbe. A rozsdamentes acél szerkezet, a több rétegből álló aljzat és a különböző főzőlaptípusokkal való kompatibilitás mind azt szolgálja, hogy a termékek hosszú távon is megbízhatóan működjenek a konyhában.

Edények, amelyek a mindennapi főzést segítik

Az ilyen típusú termékcsaládok általában többféle konyhai eszközt tartalmaznak, hogy a felhasználók különböző főzési feladatokra is találjanak megfelelő megoldást. A kínálatban jellemzően serpenyők, lábasok és különféle konyhai kiegészítők is szerepelnek.

A modern edények egyik fontos tulajdonsága az egyenletes hőelosztás. Ez különösen akkor fontos, amikor például húsokat sütünk vagy mártásokat készítünk, mert az egyenletes hő segít elkerülni az odaégést vagy a túl gyors pirulást.

Többféle konyhai eszköz egy Jamie Oliver szettben

Az ilyen konyhai kollekciók egyik előnye, hogy egységes kialakítást kínálnak. A különböző eszközök formája, anyaghasználata és megjelenése sokszor harmonizál egymással, így könnyebb egy komplett konyhai eszközkészletet kialakítani.

A Sparban jelenleg 19 999 forintos áron megvásárolható Jamie Oliver készlet három, fedővel ellátott edényt tartalmaz:

16 cm-es lábas fedővel

20 cm-es lábas fedővel

24 cm-es fazék fedővel

Ezek az eszközök a mindennapi főzési feladatokhoz készülnek, legyen szó gyors hétköznapi vacsoráról vagy egy kicsit összetettebb étel elkészítéséről.