Járványveszély Magyarországon? Egy vármegyében is azonosították a fertőzést

Két importált eredetű Dengue-megbetegedést igazoltak Veszprém vármegyében. A járvány magyarországi megjelenéséről azért beszélnek, mert a vírust mindkét betegnél kimutatták.

Megjelent Magyarországon a Dengue-vírus: a friss járványügyi jelentés szerint két, importált eredetű fertőzést azonosítottak Veszprém vármegyében. Az érintettek nemrég a Távol-Keleten, illetve Dél-Ázsiában jártak, a 48 éves férfi Malajziában, a 63 éves nő pedig a Maldív-szigeteken tartózkodott a lappangási időszakban. A virológiai vizsgálatok mindkét esetben igazolták, hogy a megbetegedést a Dengue-vírus okozta.

A betegség azért kelt különös figyelmet, mert trópusi, illetve szubtrópusi területeken gyakori, Magyarországon viszont importált esetként jelenik meg. A Dengue-lázat szúnyogok terjesztik, tünetei között pedig a hirtelen fellépő magas láz, az erős izom- és ízületi fájdalom, valamint a levertség is szerepel. Nem véletlen, hogy a betegséget csonttörő láznak is nevezik.

A legtöbb fertőzött néhány hét alatt felépül, a vírus ugyanakkor súlyos, akár vérzéses formát is ölthet, ami életveszélyessé válhat. A mostani veszprémi esetek ezért nemcsak egészségügyi, hanem figyelemfelhívó jelentőséggel is bírnak. A friss hazai járványügyi adatok azt mutatják, hogy az utazásokkal együtt olyan fertőzések is megérkezhetnek Magyarországra, amelyek korábban távoli, egzotikus betegségeknek tűntek – további információk a VEOL oldalán.

