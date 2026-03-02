Hírlevél
Világsztár érkezik Budapestre idén nyáron

A világ egyik legsikeresebb popelőadója érkezik Magyarországra. Jason Derulo Budapesten ad koncertet a The Last Dance World Tour részeként.
Jason Derulo 2026. június 10-én ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja keretében.

20 February 2026, Lower Saxony, Hanover: Jason Derulo, US R&B/pop singer and songwriter, performs at the ZAG Arena. It is the first concert in Germany as part of his "The Last Dance World Tour". Photo: Moritz Frankenberg/dpa (Photo by Moritz Frankenberg / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jason Derulo – Fotó: MORITZ FRANKENBERG / DPA

Jason Derulo Budapesten

Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik. 

A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez. 

A többszörös platinalemezes előadó eddig több mint 250 millió kislemezt értékesített világszerte, dalait több tízmilliárd alkalommal streamelték. A koncert hazai szervezője a Green Stage Production.

