„Jó migráns vagyok!” – egy dán srác, aki Magyarországra költözött. Nooooormális?

A Jeszenszky-kaland legfrissebb – és eddigi legfiatalabb – vendége Frederik Cornelius 25 éves dán zenész, aki 19 évesen Magyarországra költözött. Házat is vett! Pedig semmilyen magyar gyökerei nincsenek. Mit csinál, és miért van itt? Hogyan tanult meg magyarul? Minden kiderül Jeszenszky Zsolt videójából. Vigyázat! Nagyon jó arc a fiatalember!

Jeszenszky Zsolt vendége a dán zenész, Frederik Cornelius volt a Jeszenszky-kaland legújabb adásában

Jeszenszky Zsolt dán vendége elmesélni, miért költözött hazánkba

Az eddigi legszemélyesebb Jeszenszky-kaland – rockkoncertektől a madárcsicsergésig

Újabb adással készült az ország egyik népszerű podcastje. A Jeszenszky-kaland legújabb epizódja a rendszerváltás körüli furcsa idők emlékeit és a magyar zeneipar titkait is körüljárja.

Good-bye kajszi? Új gyümölcsökhöz kell hozzászoknunk? Tippek, lehetőségek a kertünkbe…

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Dlusztus Miklós kertészmérnök, aki pécsi gazdaságából ad gyakorlati válaszokat arra, hogyan érdemes növényeket választani a változó klímához igazodva. A videó megmutatja, mi lesz a sárgabarack és a tuja sorsa, valamint mely egzotikus gyümölcsök és dísznövények működnek már most is Magyarországon.