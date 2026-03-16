A Judas Priest négy év után újra Budapestre jön

A legendás zenekar ezen a nyáron Faithkeepers című turnéjával járja Európát. A Judas Priest legutóbbi, 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024-ben jelent meg, ezt egy teltházas világkörüli turné követte. A zenekar tavaly először Dél-Amerikában játszott hatalmas tömegek előtt, majd Európa következett, végül ősszel közös amerikai turnét tettek Alice Cooperrel – szerepel a szervező Live Nation MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A Judas Priest zenekar négy év után lép fel ismét Magyarországon – Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Judas Priest ugyan 2012-ben elbúcsúzott a közönségtől, 2013 végén mégis újra összeállt, és azóta is aktív. A csapat Birminghamben alakult 1969-ben, több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és megkapta a legjobb metál előadónak járó Grammy-díjat. A 2011-2012-es búcsúturnén (amely a Sziget fesztivált is érintette) a klasszikus felállás négy tagja, Rob Halford (ének), Glenn Tipton (gitár), Ian Hill (basszusgitár) és Scott Travis (dob) szerepelt, a koncertsorozat előtt visszavonult K.K. Downing helyett már Richie Faulkner gitározott, aki azóta is a zenekar tagja.

Az együtteshez olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Victim of Changes, a Diamonds and Rust, a Turbo Lover, a The Green Manalishi, a Breaking the Law, a Painkiller vagy a Hell Bent for Leather. Rob Halford, a Judas Priest frontembere volt az, aki tetőtől talpig bőrbe és fémbe öltözve a heavy metál divatot elindította. Színpadi megjelenésével és négyoktávos, elképesztő énekével ő a műfaj történetének egyik legkarizmatikusabb énekese.

A Judas Priest több anyagával is szerepel az amerikai Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján. 2020-ban fennállásuk 50. évfordulóját ünnepelték, de a pandémia és Richie Faulkner egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre, a Sportarénába is eljutott. Szintén 2022-ben a Priest tagjai – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis – bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, ahol Alice Cooper iktatta be őket. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta Crown of Horns című daláért.