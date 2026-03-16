Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Judas Priest

A Judas Priest négy év után újra Budapestre jön

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden idők egyik legfontosabb heavy metál zenekara újra koncertet ad Magyarországon. A brit Judas Priest négy év után jön újra, és szeptember 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Judas PriestBudapestvisszatéréskoncert

A legendás zenekar ezen a nyáron Faithkeepers című turnéjával járja Európát. A Judas Priest legutóbbi, 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024-ben jelent meg, ezt egy teltházas világkörüli turné követte. A zenekar tavaly először Dél-Amerikában játszott hatalmas tömegek előtt, majd Európa következett, végül ősszel közös amerikai turnét tettek Alice Cooperrel – szerepel a szervező Live Nation MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Judas Priest, INGLEWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 19: (L-R) Ryan Roxie, Alice Cooper, and Tommy Henriksen perform at The Kia Forum on October 19, 2025 in Inglewood, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Judas Priest zenekar négy év után lép fel ismét Magyarországon – Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

1969-ben alakult  Judas Priest

A Judas Priest ugyan 2012-ben elbúcsúzott a közönségtől, 2013 végén mégis újra összeállt, és azóta is aktív. A csapat Birminghamben alakult 1969-ben, több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és megkapta a legjobb metál előadónak járó Grammy-díjat. A 2011-2012-es búcsúturnén (amely a Sziget fesztivált is érintette) a klasszikus felállás négy tagja, Rob Halford (ének), Glenn Tipton (gitár), Ian Hill (basszusgitár) és Scott Travis (dob) szerepelt, a koncertsorozat előtt visszavonult K.K. Downing helyett már Richie Faulkner gitározott, aki azóta is a zenekar tagja.

Bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is

Az együtteshez olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Victim of Changes, a Diamonds and Rust, a Turbo Lover, a The Green Manalishi, a Breaking the Law, a Painkiller vagy a Hell Bent for Leather. Rob Halford, a Judas Priest frontembere volt az, aki tetőtől talpig bőrbe és fémbe öltözve a heavy metál divatot elindította. Színpadi megjelenésével és négyoktávos, elképesztő énekével ő a műfaj történetének egyik legkarizmatikusabb énekese.

A Judas Priest több anyagával is szerepel az amerikai Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján. 2020-ban fennállásuk 50. évfordulóját ünnepelték, de a pandémia és Richie Faulkner egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre, a Sportarénába is eljutott. Szintén 2022-ben a Priest tagjai – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis – bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, ahol Alice Cooper iktatta be őket. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta Crown of Horns című daláért.

Meghalt a Judas Priest dobosa, Les Binks

73 éves korában halt meg a zenész, aki olyan ikonikus metállemezeken dobolt, mint a Stained Class és a Killing Machine.

Judas Priest: már nem téma a homoszexualitás

Mint az Origón 2004-ben írtuk, Rob Halford visszatért a Judas Priest élére. Már nem aggódik a fogadtatás miatt, ugyanis szerinte a metálrajongók sokkal toleránsabbak a mássággal szemben, mint a társadalom. Az együttes 14 éve nem adott ki nagylemezt a régi énekessel, de idén friss albummal jelentkeznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!