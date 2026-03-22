Íme a legfinomabb fonott kalács receptje

A jó kalács kívül fényes, aranybarna héjú, belül pedig könnyű és szálas szerkezetű. A tésztának puhának kell lennie, mégis fontos, hogy jól tartsa a formáját. Az ideális kalács nem túl édes, így sós és édes feltétekkel egyaránt fogyasztható. A fonás nemcsak látványos, hanem segít abban is, hogy a tészta egyenletesen süljön át. A sütés előtt a kalács tetejét általában tojással kenik meg, ettől lesz szép fényes a kérge. Egyes helyeken szezámmaggal vagy mákkal is megszórják.

A fonott kalács része a magyar húsvéti gasztronómiának.

Milyen az ideális fonott kalács?

A hagyományos fonott kalács egyszerű, mégis gondosan összeállított alapanyagokból készül. A legfontosabb hozzávalók:

finomliszt

tej

tojás

vaj vagy olaj

cukor

élesztő

csipetnyi só

A gazdagabb változatokban citromhéj, vanília vagy mazsola is kerülhet a tésztába, ami különleges aromát ad a süteménynek. Így készül a tökéletes húsvéti fonott kalács.

Hagyomány

A fonott kalács a keresztény húsvéti hagyományokban az újjászületés és a bőség jelképe. Sok helyen a kalácsot a sonkával és a tojással együtt vitték templomi megszentelésre nagyszombaton vagy húsvétvasárnap. A fonásnak is lehet jelképes jelentése. A három szálból font kalácsot egyes hagyományok a Szentháromsággal hozzák kapcsolatba, míg a több szálból készült változat inkább a bőséget és az ünnep gazdagságát jelképezi.

Érdekességek a kalácsról

A kalács története több száz évre nyúlik vissza Közép- és Kelet-Európában. A magyar konyhában már a 18–19. században is ismert volt. Vidéken sok családban külön kalácssütő napot tartottak húsvét előtt, amikor egyszerre több nagy fonott kalács is készült.

Egyes tájegységeken különleges formákat is készítenek: koszorú alakú kalácsot, kerek ünnepi kalácsot vagy akár tojással díszített változatot.

Egy egyszerű húsvéti kalács recept

Egy klasszikus házi kalácshoz körülbelül fél kilogramm lisztre van szükség. A langyos tejben felfuttatott élesztőt cukorral és tojással keverik össze, majd hozzáadják a lisztet, a vajat és egy csipet sót. A tésztát alaposan kidolgozzák, majd meleg helyen kelesztik. A megkelt tésztát három vagy négy részre osztják, rudakat sodornak belőle, és összefonják. A kalácsot sütőpapírral bélelt tepsibe helyezik, tojással lekenik, majd előmelegített sütőben körülbelül 30–35 perc alatt aranybarnára sütik.