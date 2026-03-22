Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Íme a legfinomabb fonott kalács receptje

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
A húsvéti ünnepek egyik legjellegzetesebb süteménye a fonott kalács. Az aranybarnára sült, puha belsejű, enyhén édeskés tészta sok családban elengedhetetlen része az ünnepi reggelinek, amely sonkával, főtt tojással, vajjal vagy akár lekvárral kerül az asztalra. A kalács nemcsak íze miatt kedvelt: formája, illata és hagyománya is az ünnep hangulatát idézi.
hagyománytojáskalácstésztafonott kalács

A jó kalács kívül fényes, aranybarna héjú, belül pedig könnyű és szálas szerkezetű. A tésztának puhának kell lennie, mégis fontos, hogy jól tartsa a formáját. Az ideális kalács nem túl édes, így sós és édes feltétekkel egyaránt fogyasztható. A fonás nemcsak látványos, hanem segít abban is, hogy a tészta egyenletesen süljön át. A sütés előtt a kalács tetejét általában tojással kenik meg, ettől lesz szép fényes a kérge. Egyes helyeken szezámmaggal vagy mákkal is megszórják.

kalács
A fonott kalács része a magyar húsvéti gasztronómiának. A kép illusztráció. Fotó: BRUNO MARIELLE / Mood4Food

Milyen az ideális fonott kalács?

A hagyományos fonott kalács egyszerű, mégis gondosan összeállított alapanyagokból készül. A legfontosabb hozzávalók:

  • finomliszt
  • tej
  • tojás
  • vaj vagy olaj
  • cukor
  • élesztő
  • csipetnyi só

A gazdagabb változatokban citromhéj, vanília vagy mazsola is kerülhet a tésztába, ami különleges aromát ad a süteménynek. Így készül a tökéletes húsvéti fonott kalács.

Hagyomány

A fonott kalács a keresztény húsvéti hagyományokban az újjászületés és a bőség jelképe. Sok helyen a kalácsot a sonkával és a tojással együtt vitték templomi megszentelésre nagyszombaton vagy húsvétvasárnap. A fonásnak is lehet jelképes jelentése. A három szálból font kalácsot egyes hagyományok a Szentháromsággal hozzák kapcsolatba, míg a több szálból készült változat inkább a bőséget és az ünnep gazdagságát jelképezi.

Érdekességek a kalácsról

A kalács története több száz évre nyúlik vissza Közép- és Kelet-Európában. A magyar konyhában már a 18–19. században is ismert volt. Vidéken sok családban külön kalácssütő napot tartottak húsvét előtt, amikor egyszerre több nagy fonott kalács is készült. 

Egyes tájegységeken különleges formákat is készítenek: koszorú alakú kalácsot, kerek ünnepi kalácsot vagy akár tojással díszített változatot.

Egy egyszerű húsvéti kalács recept

Egy klasszikus házi kalácshoz körülbelül fél kilogramm lisztre van szükség. A langyos tejben felfuttatott élesztőt cukorral és tojással keverik össze, majd hozzáadják a lisztet, a vajat és egy csipet sót. A tésztát alaposan kidolgozzák, majd meleg helyen kelesztik. A megkelt tésztát három vagy négy részre osztják, rudakat sodornak belőle, és összefonják. A kalácsot sütőpapírral bélelt tepsibe helyezik, tojással lekenik, majd előmelegített sütőben körülbelül 30–35 perc alatt aranybarnára sütik.

Az ünnepi asztal kedvence

A frissen sült fonott kalács illata sokak számára a húsvéti készülődés egyik legszebb emléke. Legyen házi készítésű vagy pékségből származó, az ünnepi reggelinél szinte mindig központi szerepet kap – hiszen kevés étel idézi meg olyan jól a hagyományt és az otthon melegét, mint egy friss, puha kalács.

 

