Kiszivárgott bizonyíték jöhet: napokon belül mindent átírhat a kampányban

A háttérben egyre erősebbek azok a feltételezések, hogy külföldi kapcsolatok és támogatások is szerepet játszhatnak a kampány alakulásában. Egyes vélemények szerint Brüsszel és Ukrajna is figyelemmel kíséri a magyarországi politikai folyamatokat, különösen a közelgő választások miatt – írja a Mandiner.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, 2026. március 21-én

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott:

ha a jelentés valóban konkrét bizonyítékokat mutat be, az új lendületet adhat a kampánynak, és komoly vitákat indíthat el. Szerinte nem kizárt, hogy a dokumentum már a választások előtt napvilágra kerül, ami jelentős különbség lehet a korábbi gyakorlathoz képest.

Az elemző arról is beszélt, hogy szerinte kapcsolat lehet egyes politikai szereplők és külföldi szereplők között, és utalt arra is, hogy európai politikai körökben is figyelemmel kísérik a magyarországi eseményeket.

A következő napok így kulcsfontosságúak lehetnek: ha valóban nyilvánosságra kerül a jelentés, az könnyen új irányt adhat a kampánynak, és akár a választási erőviszonyokat is befolyásolhatja.