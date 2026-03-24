Átverés a kampányban? Kínai nyelvű plakátokkal zavarják a választókat Debrecenben

A kamuplakátok Debrecenben bukkantak fel, és a Fidesz-KDNP kampányanyagaira hasonlítanak. Az ügyben érintett politikusok visszautasították a kapcsolatot, a pártszövetség pedig jogi fellépést emlegetett.

Kamuplakátok jelentek meg Debrecen városában (A képen Orbán Viktor és Lázár János a debreceni háborúellenes gyűlésen) Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kamuplakátok jelentek meg Debrecenben

Kínai nyelvű, a Fidesz-KDNP kampányplakátjaira hasonlító kamuplakátok jelentek meg Debrecen több pontján, Széles Diána alpolgármester, Antal Szabolcs és más fideszes szereplők arcképével. A politikusok szerint a plakátok megtévesztik a választókat, ezért csalásnak minősülhetnek, a Fidesz-KDNP pedig közölte: semmi közük ezekhez a kiadványokhoz.

Széles Diána Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a pártszövetség teljes mértékben elhatárolódik a hamis plakátoktól és a választók félrevezetésétől. Azt is jelezte, hogy jogi lépéseket tesznek nemcsak a plakátok készítőivel, hanem azokkal szemben is, akik álhíreket terjesztenek az ügyről.

Az ügyben Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületének elnöke és Hajdúsámson polgármestere is megszólalt. Kiemelte: számára alapvető érték a választók tisztelete és a döntésük szabadsága, ezért ő is elutasítja a manipuláció minden formáját – számolt be a HAON.

