Egy rossz mozdulat, és hatalmas büntetést fizethet!

A kerti égetés szabályai szerint az avar és a kerti hulladék égetése alapból tiltott, kivételt csak a települési önkormányzat adhat helyi rendeletben. Emiatt érdemes a település hivatalos oldalán vagy a Nemzeti Jogszabálytárban ellenőrizni az aktuális előírásokat.

A kerti égetés szabályai településenként eltérnek, és komoly bírság járhat helytelen tűzgyújtásért (illusztráció) Fotó: Vlad Bagacian/pexels

Kerti égetés szabályai

Ahogy megérkezik a tavasz, egyre több kertben gyűlik a lombból és gallyakból keletkező zöldhulladék. Ilyenkor sokan automatikusan az égetésre gondolnak, csakhogy a kerti tűzgyújtás szabályai településenként eltérnek, és a hatóságok a bírságok mellett a tűzesetek kockázatára is figyelmeztetnek.

A témával a FEOL is foglalkozott: a lap szerint Fejér megyében sincs egységes gyakorlat, ezért minden esetben a helyi önkormányzati rendeleteket és a katasztrófavédelem tájékoztatóit érdemes átnézni, mielőtt bárki tüzet gyújtana.

Avar és kerti hulladékok égetése

A katasztrófavédelem összefoglalója egyértelmű alapelvet rögzít:

az avar és a kerti hulladék égetése jogszabály szerint tiltott, és a tiltás alól csak a települési önkormányzat adhat felmentést meghatározott időre, helyi rendeletben.

A rendeletben pontosan meghatározhatják az égetés idejét, feltételeit és körülményeit, ezért aki biztosra akar menni, a saját települése hivatalos oldalán vagy a Nemzeti Jogszabálytárban tájékozódhat.

A szabad területen történő tűzgyújtásnál a kirándulók számára is szigorú szabályok élnek: erdőben kizárólag kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, a környezetet előtte meg kell tisztítani, a tüzet felügyelet alatt kell tartani, szél esetén pedig azonnal oltani kell. Az égetés végén a parazsat is teljesen el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy a tűz valóban kialudt – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

Saját belterületi kertben a grillsütőzés és bográcsozás továbbra is megengedett, az általános szabályok betartásával (illusztráció) Fotó: Everson Mayer/Pexels

Tűzgyújtási tilalom

Kiemelten fontos a fokozott tűzveszély, vagyis a tűzgyújtási tilalom időszaka: ilyenkor tilos tüzet gyújtani erdőterületen, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, valamint a tilalom a parlag- és gazégetésre is kiterjed.

A Katasztrófavédelem információi szerint saját belterületi kertben a grillsütőzés és bográcsozás továbbra is megengedett, az általános szabályok betartásával: szélcsendben, oltóanyag kéznél tartásával, folyamatos felügyelettel és gondos eloltással.

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat. A hatóságok szerint az illegális zöldhulladék-égetés akár több százezer forintos bírságot is eredményezhet, ezért minden esetben érdemes tájékozódni a helyi előírásokról – fogalmaz a FEOL.