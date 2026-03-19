Eljegyezték Király Lindát

A rajongók azonnal elárasztották gratulációkkal és jókívánságokkal a bejegyzés alatt. Király Linda láthatóan nagyon különleges és boldog pillanatot élt át.

Király Linda ragyog a boldogságtól.

Király Linda és a boldogító "Igen"

A képen a káprázatos eljegyzési gyűrűje látható. A sejtelmes, de sokat mondó poszt láttan a hír gyorsan terjedni kezdett. Egy romantikus vízparti lánykérésről lehet szó, de most mindenki a részletekre kíváncsi.

Király Linda fülig szerelmes

Király Linda életében komoly fordulatot hozott az elmúlt időszak, hiszen nemcsak külsőleg, hanem érzelmileg is nagy változáson ment keresztül. Az énekesnő egy korábbi szakítás után nem kereste a szerelmet, mégis váratlanul rátalált. Új párja egyelőre nem szeretne reflektorfénybe kerülni, de Linda elárulta, soha nem érezte még magát ennyire szeretve és biztonságban. A kapcsolat ráadásul inspirálóan hat rá, és úgy érzi, mellette ő maga is fejlődni tud.