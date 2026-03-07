Kisorsolta az NVB az országos pártlisták szavazólapi sorrendjét

Az országos listákat szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni. A határidőig hét pártlistát jelentettek be, továbbá 12 országos nemzetiségi önkormányzat állított listát. Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthatott, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges volt a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Az NVB-nek a bejelentett listák sorrendjének sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határidő után kellett elvégeznie. Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében. Az országos listák sajtónyilvános sorsolását a bizottság két tagja végezte el: Ormándi Edina (Jobbik) egy urnából az országos listák sorszámát húzta ki, Kicsi Zselyke, a bizottság választott tagja pedig egy másikból a jelölőszervezethez tartozó sorszámot. A párt- és a nemzetiségi listák sorszámát - adminisztratív okok miatt - egy sorsolással húzták ki, de a pártlistás szavazólapon természetesen nem szerepelnek majd az országos nemzetiségi önkormányzatok.

A kisorsolt (a nemzetiségi és a pártlistákat még együtt szerepeltető, valamint nem jogerős) sorrend a következő:

1 - Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

2 - Tea Párt Közösség,

3 - Bolgár Országos Önkormányzat,

4 - Tisztelet és Szabadság Párt,

5 - Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat,

6 - Országos Szlovák Önkormányzat,

7 - Mi Hazánk Mozgalom,

8 - Demokratikus Koalíció,

9 - Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,

10 - Országos Szlovén Önkormányzat,

11 - Országos Örmény Önkormányzat,

12 - Magyarországi Romák Országos Önkormányzata,

13 - A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt,