légkondicionáló

Klíma tisztítása házilag: így tisztítsa ki a készüléket pár perc alatt

A nyári hőségben sok lakásban nélkülözhetetlen a légkondicionáló, de csak akkor működik biztonságosan, ha rendszeresen karbantartják. A szakértők szerint a klíma tisztítása nemcsak a készülék teljesítményét javítja, hanem az egészséges levegő szempontjából is fontos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több háztartásban használják rendszeresen a légkondicionálót, különösen a nyári hónapokban. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a klíma tisztítása elengedhetetlen a készülék megfelelő működéséhez, mert a por, pollen és egyéb szennyeződések idővel lerakódhatnak a rendszerben.

A klíma tisztítása otthon is elvégezhető néhány egyszerű lépésben
A klíma tisztítása otthon is elvégezhető néhány egyszerű lépésben
Fotó: senivpetro / Freepik

Klíma tisztítása házilag: így kezdjen hozzá

A klíma tisztítása otthon is elvégezhető néhány egyszerű lépéssel, bár az alapos karbantartást továbbra is érdemes szakemberre bízni.

  1. A tisztítás első lépése mindig a készülék áramtalanítása, mivel elektromos berendezést soha nem szabad feszültség alatt tisztítani. 
  2. Ezután fel kell nyitni a beltéri egység fedelét, ahol általában könnyen hozzáférhető a porszűrő.
  3. A szűrőt ki lehet venni, majd porszívóval vagy folyó víz alatt megtisztítani. Fontos, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné a készülékbe!
A megfelelőlen tisztított legkondicionáló hatékonyabban hűt és a levegő minőségét is javítja
A megfelelőlen tisztított legkondicionáló hatékonyabban hűt és a levegő minőségét is javítja
Fotó: Luther Yonel / Unsplash

A szaküzletekben kapható klímatisztító spray vagy hab segíthet eltávolítani a lamellák között felgyülemlett szennyeződéseket. Emellett a ventilátor tisztítására is érdemes figyelni, mert itt gyakran gyűlik össze por és egyéb lerakódás.

A kültéri egység tisztításáról sem szabad megfeledkezni

A kültéri egység rácsai közé gyakran kerül por, falevél vagy pókháló. Ezek eltávolítása segíthet abban, hogy a légáramlás megfelelő maradjon, és a készülék hatékonyan működjön.

Fontos a klíma külső egységének tisztítása is
Fontos a klíma külső egységének tisztítása is
Fotó: Everett Pachmann / Unsplash

Miért fontos a rendszeres klíma tisztítása?

A rendszeresen karbantartott légkondicionáló nemcsak hatékonyabban hűt, hanem a levegő minőségét is javítja. Egy elhanyagolt készülék viszont 

kellemetlen szagokat okozhat, és allergiás tüneteket vagy torokirritációt is kiválthat.

A szakemberek szerint évente legalább egy alapos ellenőrzés ajánlott, de a klíma tisztítása otthon ennél gyakrabban is elvégezhető, különösen poros környezetben vagy felújítás után – tájékoztat a FEOL.

