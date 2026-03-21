Klíma tisztítása házilag: így tisztítsa ki a készüléket pár perc alatt

Egyre több háztartásban használják rendszeresen a légkondicionálót, különösen a nyári hónapokban. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a klíma tisztítása elengedhetetlen a készülék megfelelő működéséhez, mert a por, pollen és egyéb szennyeződések idővel lerakódhatnak a rendszerben.

A klíma tisztítása otthon is elvégezhető néhány egyszerű lépésben

Klíma tisztítása házilag: így kezdjen hozzá

A klíma tisztítása otthon is elvégezhető néhány egyszerű lépéssel, bár az alapos karbantartást továbbra is érdemes szakemberre bízni.

A tisztítás első lépése mindig a készülék áramtalanítása, mivel elektromos berendezést soha nem szabad feszültség alatt tisztítani. Ezután fel kell nyitni a beltéri egység fedelét, ahol általában könnyen hozzáférhető a porszűrő. A szűrőt ki lehet venni, majd porszívóval vagy folyó víz alatt megtisztítani. Fontos, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné a készülékbe!

A megfelelőlen tisztított legkondicionáló hatékonyabban hűt és a levegő minőségét is javítja

A szaküzletekben kapható klímatisztító spray vagy hab segíthet eltávolítani a lamellák között felgyülemlett szennyeződéseket. Emellett a ventilátor tisztítására is érdemes figyelni, mert itt gyakran gyűlik össze por és egyéb lerakódás.

A kültéri egység tisztításáról sem szabad megfeledkezni

A kültéri egység rácsai közé gyakran kerül por, falevél vagy pókháló. Ezek eltávolítása segíthet abban, hogy a légáramlás megfelelő maradjon, és a készülék hatékonyan működjön.

Fontos a klíma külső egységének tisztítása is

Miért fontos a rendszeres klíma tisztítása?

A rendszeresen karbantartott légkondicionáló nemcsak hatékonyabban hűt, hanem a levegő minőségét is javítja. Egy elhanyagolt készülék viszont

kellemetlen szagokat okozhat, és allergiás tüneteket vagy torokirritációt is kiválthat.

A szakemberek szerint évente legalább egy alapos ellenőrzés ajánlott, de a klíma tisztítása otthon ennél gyakrabban is elvégezhető, különösen poros környezetben vagy felújítás után – tájékoztat a FEOL.

Ezek is érdekelhetik:

Sokan automatikusan a lefolyóba öntik a kávézaccot a reggeli rutin részeként. A kávézacc azonban nem mindig tűnik el nyomtalanul, és komoly problémát okozhat, ezért érdemes más megoldást választani.