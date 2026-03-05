Kocsis Máté: Magyar Péter kétszínű nyilatkozattal reagált Zelenszkij fenyegetésére

Kocsis Máté "Peti, ez színjáték!" felvezetésű videójában hozzátette, a felvetésre Magyar Péter azzal a kétszínű nyilatkozattal reagált, hogy felszólította az ukrán elnököt, hogy ne fenyegessen senkit.

Magyar Péter kétszínűbb, mint valaha: felszólította az ukrán elnököt, hogy ne fenyegessen senkit.

Fotó: AFP

Ez ugyanolyan ócska színjáték, kedves Magyar Péter, mint oly sok minden a te életedben

- fogalmazott. Kocsis Máté azt mondta: az egész ügy Magyar Péter érdekében történt. "Ő Münchenben pár héttel ezelőtt lepaktált az ukránokkal, akkor zárták el az ukránok a kőolajvezetékünket, és akkor állapodtak meg abban, hogy ezzel bajt okoznak, válságot okoznak Magyarországon" - jelentette ki. A frakcióvezető szerint az fog történni, hogy ha nincs kőolajszállítás, akkor rövid időn belül emelkedni fognak az üzemanyagárak, amit mindenki - még a Tisza-szavazók is - "a zsebükben fognak érezni".

Ettől várnak az ukránok kormánykrízist, ettől várják azt, hogy Orbán Viktor álláspontja mellől elfordul a nép, és Magyar Pétert hatalomba segíti, hiszen ahogy szintén az ukránoktól megtanultuk, a Magyar Péter-féle kormány az mindenben támogatná Ukrajnát

- fogalmazott Kocsis Máté. Közölte: Orbán Anita, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje azt mondta, hogy ők nem lesznek "bot a küllők között", és mindent meg fognak szavazni Ukrajnának.