Kocsis Máté: Magyar Péterék összejátszanak az ukránokkal

Kocsis Máté kiemelte: az április 12-i választás túlmutat a szokásos országgyűlési választások jelentőségén, hiszen „egy nagy nemzetközi vitában vagyunk, melynek lényege, hogy az európai politikusok többsége háborúba akar menni az oroszokkal, háborús pszichózisban van és finanszírozni akarja az ukránokat, odaadva nekik az európai polgárok pénzét, mi pedig ezt nem akarjuk”, idézte a frakcióvezetőt az MTI.
Kocsis Máté szerint az országgyűlési választás az utolsó esély, hogy kimaradjunk a háborúból
Szavai szerint az európai vezető politikusok 2029-2030 tájára szeretnék elvégezni a háborús előkészületeket, így április 12. az utolsó időpont a magyaroknak döntést hozni arról: maradnak-e a béke útján, mely az egyetlen megoldás, mely segíti az európai gazdaságot és megteremti az unió polgárainak jólétét és melyet Orbán Viktor a háború kitörése óta képvisel, vagy váltanak és átállnak a háborús útra, mely mindenből elvesz.
Utóbbit képviseli a Tisza Párt, melynek számos jele látható, többek között, hogy összejátszanak az ukránokkal, akik számos olyan döntést hoznak – köztük a Barátság kőolajvezetés elzárása – amivel beavatkoznak a magyar választásokba – mondta.
A Politico az Európai Unió üzenőfala
A frakcióvezető az unió „üzenőfüzetekének” nevezte a Politico című lapot, mely megírta, hogy a Tisza Párt külön munkacsoportot hozott létre, hogy kormányra kerülésük esetén segítse az olcsó orosz energiáról való leválást. Kocsis Máté ennek kapcsán megjegyezte: egyetlen olyan magyarral sem találkozott még, aki azt mondta volna: „szörnyű dolog, hogy védett áron orosz kőolajból származó üzemanyagot tankolhat az autójába”. Ez a probléma az emberek számára nem létezik, csak a nyugati politikusok és multinacionális energiacégek számára probléma – húzta alá hozzátéve: a magyaroknak csak az a fontos, hogy legyen üzemanyag és az jó áron legyen, minden, ami ezt veszélyezteti, az veszélyezteti az ő energiabiztonságukat.
Kifejtette: sokan elfelejtik, hogy az olcsó orosz energia teremti meg a magyar gazdaság, ipar, vállalkozások és háztartások olcsó és versenyképes energiabiztonságát. Emellett ennek árfolyam-különbözetéből finanszírozza a kormány a rezsicsökkentés jelentős részét is. Aki tehát azt mondja, hogy le kell válni az orosz energiáról, az azt is mondja, hogy el kell törölni a rezsicsökkentést – összegzett aláhúzva: a Tisza Párt ezt mondja.
Ez ellen küzdünk és fellépünk április 12-én és ma Nagykőrösön ahová holnap Magyar Péter is ellátogat, és ha már erre jár, remélem, valaki megkérdezi tőle, hogy több mint 20 napja miért nem megy el arra a drogtesztre, amit ő maga ígért meg
– fogalmazott Kocsis Máté.
Az európai politika is agresszívabb lesz a magyar kormánnyal szemben
A Hír Tv kérdéseire válaszolva arról is beszélt: az ukránokhoz hasonlóan egyre agresszívabb lesz az európai politika is a magyar kormánnyal szemben, hiszen az Orbán-kabinet az, amely nem támogatja őket háborús törekvéseikben. Teljesen nyilvánvalónak nevezte, hogy Orbán Viktort nemcsak Kijevből, de Berlinből és Brüsszelből is meg akarják buktatni. Így amennyiben újra megnyerik a választásokat, akkor még durvább lesz a nyomás és a fenyegetőzés – közölte. A Fidesz győzelme esetén olyan lépésekre is elszánhatja magát az unió, melyekre korábban nem: például arra készülnek különböző hamis vádakkal, melyeket a hazai baloldali sajtó már építget, hogy megkérdőjelezzék a választások eredményét – jelentette ki.
„Ezt nem javasoljuk nekik: a magyarok fognak dönteni a kormány összetételéről és a pártok támogatásáról, nem Brüsszel” – húzta alá. A fenyegetőzés kapcsán pedig megkérdőjelezte, hogy európai hangnem-e és való-e az EU-ba egy olyan ország, melynek elnöke életveszélyesen megfenyegeti egy másik ország miniszterelnökét.
Azt sem tudom, a németek milyen alapon veszik maguknak a bátorságot, hogy ma Szijjártó Péter magyar külügyminisztert, illetve az ő személyén keresztül Magyarországot megfenyegessék
– tette hozzá. Elmúltak azok az idők, amikor Németország fenyegetésekkel vagy más eszközökkel próbált nyomást gyakorolni az európai országok vezetőire: hazánk nem ehhez az unióhoz csatlakozott és ezt valószínűleg az európai polgárok sem veszik jó néven – hangsúlyozta.
Daniel Freund egy hugarofób ember
Daniel Freund egy nyilatkozata kapcsán Kocsis Máté azt mondta: a német zöldpárti képviselő egy hungarofób ember, akinek rettenetesen rossz véleménye van Magyarországról és annak kormányáról.
Ez azonban a magyar kormánynak felemelő és jó érzés, mert amíg egy, a nemzetközi politikai kommunikációban náci tempót diktáló, Daniel Freund szintű ember rossz véleménnyel van rólunk, addig mi nagyon jól csinálunk valamit
– fogalmazott.
Azzal, hogy most kikotyogta, mire készülnek Magyar Péterék, azt hitte, segíteni fog, de inkább ártott nekik, mert a magyarok nem kíváncsiak arra a politikára, melyet Daniel Freund képvisel – fűzte hozzá. Ugyanakkor köszönet illeti, hiszen megerősítette, amit a Tisza Párt eddig itthon tagadni próbált: nevezetesen, hogy összejátszanak az ukránokkal és mindent megtennének, ami kedvez Ukrajnának – zárta szavait a frakcióvezető.