Kocsis Máté: Magyar Péterék összejátszanak az ukránokkal

Kocsis Máté kiemelte: az április 12-i választás túlmutat a szokásos országgyűlési választások jelentőségén, hiszen „egy nagy nemzetközi vitában vagyunk, melynek lényege, hogy az európai politikusok többsége háborúba akar menni az oroszokkal, háborús pszichózisban van és finanszírozni akarja az ukránokat, odaadva nekik az európai polgárok pénzét, mi pedig ezt nem akarjuk”, idézte a frakcióvezetőt az MTI.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint egyre agresszívebb politika várható Ukrajna és az Európai Unió részéről is a béke mellett kardoskodó magyar kormánnyal szemben – Fotó: Ujvári Sándor / MTI/

Kocsis Máté szerint az országgyűlési választás az utolsó esély, hogy kimaradjunk a háborúból

Szavai szerint az európai vezető politikusok 2029-2030 tájára szeretnék elvégezni a háborús előkészületeket, így április 12. az utolsó időpont a magyaroknak döntést hozni arról: maradnak-e a béke útján, mely az egyetlen megoldás, mely segíti az európai gazdaságot és megteremti az unió polgárainak jólétét és melyet Orbán Viktor a háború kitörése óta képvisel, vagy váltanak és átállnak a háborús útra, mely mindenből elvesz.

Utóbbit képviseli a Tisza Párt, melynek számos jele látható, többek között, hogy összejátszanak az ukránokkal, akik számos olyan döntést hoznak – köztük a Barátság kőolajvezetés elzárása – amivel beavatkoznak a magyar választásokba – mondta.

A Politico az Európai Unió üzenőfala

A frakcióvezető az unió „üzenőfüzetekének” nevezte a Politico című lapot, mely megírta, hogy a Tisza Párt külön munkacsoportot hozott létre, hogy kormányra kerülésük esetén segítse az olcsó orosz energiáról való leválást. Kocsis Máté ennek kapcsán megjegyezte: egyetlen olyan magyarral sem találkozott még, aki azt mondta volna: „szörnyű dolog, hogy védett áron orosz kőolajból származó üzemanyagot tankolhat az autójába”. Ez a probléma az emberek számára nem létezik, csak a nyugati politikusok és multinacionális energiacégek számára probléma – húzta alá hozzátéve: a magyaroknak csak az a fontos, hogy legyen üzemanyag és az jó áron legyen, minden, ami ezt veszélyezteti, az veszélyezteti az ő energiabiztonságukat.

Kifejtette: sokan elfelejtik, hogy az olcsó orosz energia teremti meg a magyar gazdaság, ipar, vállalkozások és háztartások olcsó és versenyképes energiabiztonságát. Emellett ennek árfolyam-különbözetéből finanszírozza a kormány a rezsicsökkentés jelentős részét is. Aki tehát azt mondja, hogy le kell válni az orosz energiáról, az azt is mondja, hogy el kell törölni a rezsicsökkentést – összegzett aláhúzva: a Tisza Párt ezt mondja.

Ez ellen küzdünk és fellépünk április 12-én és ma Nagykőrösön ahová holnap Magyar Péter is ellátogat, és ha már erre jár, remélem, valaki megkérdezi tőle, hogy több mint 20 napja miért nem megy el arra a drogtesztre, amit ő maga ígért meg

– fogalmazott Kocsis Máté.