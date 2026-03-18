Kocsis Máté

Kocsis Máté Orosházán: ez a választás, országjárás a külpolitikai csatákról szól

Lakossági fórumokat tartottak szerdán Dél-Békésben. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője Erdős Norbert meghívására érkezett több településre.
Kunágota, Mezőhegyes után Orosházán tartott utcafórumot a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, aki Erdős Norbert országgyűlési képviselő meghívására érkezett a térségbe. Az országjárás alkalmat ad a személyes találkozásokra, beszélgetésekre a lakossággal, a választókkal, ahol a legfontosabb kérdések is napirendre kerültek, számolt be a beol.hu.

Kocsis Máté
Kocsis Máté (balra) szerint a mostani választási kampány elsősorban a külpolitikáról és nem annyira a helyi ügyekről szól
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté szerint a mostani kampány a külpolitikáról szól

Kocsis Máté szokatlannak nevezte a kampányt, mert az jobbára a külpolitikáról szól. A nemzetközi helyzetre reflektálva úgy fogalmazott, ez a választás most más, mint az eddigiek.

„Mi 4 éve, a  háború kitörése óta töretlenül a béke oldalán állunk. Orbán Viktor a béke szorgalmazója, ennek van racionális, szilárd megfontolása. Ha háború van, mindent elveszíthetünk, ha béke van, fejlődhet tovább az ország. Ha háború van, kockáztatunk, békében nem. Az európai politikusok sajnos nem a békével vannak elfoglalva, miközben a mi álláspontunk nem változik. Miután a magyar miniszterelnök megakadályozza a háborús törekvéseket a maga eszközeivel, sokak érdeke, hogy hazánban kormányváltás legyen. Ukrajna lepaktált a mi politikai ellenfelünkkel, elmerészkedett odáig az ukrán elnök, hogy életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. E konfliktus másik következménye a kőolajvezeték elzárása. Az ukránoknak érdekeik vannak (EU-s csatlakozás), ezt mi blokkoljuk; érdekük, hogy mielőbb megkapják az európaiak pénzét, ám ezt Magyarország blokkolja; érdekük, hogy minden EU-s tagország támogassa az ő háborús törekvésüket. Ezt is blokkolja hazánk” – fogalmazott a politikus.

Országjárás kemény üzenetekkel

Így érthető, hogy ők minket meg akarnak buktatni és minden eszközzel beavatkoznak a választási kampányba

 – magyarázta a nemzetközi helyzet ok-okozati következményeit Kocsis Máté.

Ettől olyan furcsa ez a kampány, mert nem a belpolitikáról beszélünk; nem belpolitikai küzdelmet folytatunk, hanem egy reánk erőltetett külpolitikait. De ettől nem ijedünk meg 

– fűzte hozzá.

A kistelepülésen élőket is foglalkoztatják ezek a külpolitikai témák

Dél-Békésben tett jó hangulatú beszélgetéseikre reagálva Kocsis Máté megerősítette, a kistelepüléseken élőket is foglalkoztatják a fenti témák. 

„Velük is arról beszélgettem, mennyire furcsa ez a helyzet. Érdekes, de ez a választási diskurzus nem SZJA-ról, édesanyák támogatásáról, az eredményekről, Erdős Norbert eddigi útfelújítási programjáról, annak a folytatásáról szól. Tele vagyunk üzenetekkel, de a kampányt lefedi ez a jelenlegi nemzetközi helyzet. Az emberek ezt megértik. Az európai közbeszéd e körül forog. Dél-Békésben is az lenne fontos, hogy béke legyen, ha fejlődő és fejlesztésekre épülő jövőképről, megvédett rezsicsökkentésről beszélgethetnénk. De ehhez béke kell. Azért, hogy biztonságban tudjuk az országunkat, ezért a Fidesz a biztos választás" – magyarázta a Fidesz frakcióvezetője.

