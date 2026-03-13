„Még utoljára kiabálja ki magát!” – Kövér László vs. Szabó Tímea

Hírlevél
A „Kőkemény” Politikai Hobbista ezen a héten is exkluzív videóbejátszásokkal jelentkezik a világ, és főleg Európa nagyvárosaiból, de a mostani műsorban nem lehetett kihagyni Kövér László zseniális reakcióját Szabó Tímea szokásos hisztériázására.
Politikai hobbistaSzabó TímeaJeszenszky ZsoltKövér László

A képviselő asszony úgy távozik a Parlamentből, ahogy az elmúlt éveket végigcsinálta: kiabálva. A házelnök még utoljára megengedte ezt neki.

Kövér László zseniálisan reagált Szabó Tímea kirohanására – Fotó: Kőkemény/Politikai Hobbista
Kövér László zseniálisan reagált Szabó Tímea kirohanására
Fotó: Kőkemény/Politikai Hobbista


Iránban ma nem egy életbiztosítás katonai parancsnokságokon tartózkodni - amint azt látványos videó bizonyítja. Hasonlóan látványosak - vagy inkább beszédesek - azok a további videók, amelyeket most sem látunk másutt, csak a Hobbistában, arról, hogy mi történik valójában Európában, hogyan hódítják el a bevándorlók teljes egészében a kontinens nyugati részét. Japánban viszont van megoldás: a sushifikáció.
Kattintson a videóra!

 

 

