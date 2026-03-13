„Még utoljára kiabálja ki magát!” – Kövér László vs. Szabó Tímea

A képviselő asszony úgy távozik a Parlamentből, ahogy az elmúlt éveket végigcsinálta: kiabálva. A házelnök még utoljára megengedte ezt neki.

Kövér László zseniálisan reagált Szabó Tímea kirohanására

Fotó: Kőkemény/Politikai Hobbista



Iránban ma nem egy életbiztosítás katonai parancsnokságokon tartózkodni - amint azt látványos videó bizonyítja. Hasonlóan látványosak - vagy inkább beszédesek - azok a további videók, amelyeket most sem látunk másutt, csak a Hobbistában, arról, hogy mi történik valójában Európában, hogyan hódítják el a bevándorlók teljes egészében a kontinens nyugati részét. Japánban viszont van megoldás: a sushifikáció.

