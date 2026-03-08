Kókler mesterek – ez a legnagyobb hiba, amit egy építkezés előtt elkövethet

A kókler mesterek az elmúlt évek építőipari fellendülése idején gombamód szaporodtak el. Sokan valódi szakmai háttér és felelős műszaki vezető nélkül kínálják szolgáltatásaikat, ami hibás teljesítés építkezésnél súlyos százezrekbe vagy akár milliókba kerülhet – írja a SONLINE.

Kókler mesterek – mindig ellenőrizze a szerződést, mielőtt fizet (Fotó:Illusztráció/Unplash)

Kókler mesterek – a kamarai ellenőrzés életmentő lehet

Mindig nézzen utána, pontosan kivel szerződik. A Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartása az egyik legfontosabb eszköz a kalandor kivitelezők lebuktatására.

A kamara elnöke, Wágner Ernő, korábban hangsúlyozta: az interneten terjedő, önjelölt „szakik” által készített videók sokszor félrevezetők, és nem a jogilag, műszakilag helyes megoldásokat mutatják be.

Ha a felelős műszaki vezető szerepel a kamarai adatbázisban, és valós szakmai háttérrel rendelkezik, az már jelentős biztonságot adhat önnek.

Kerülje a trükkös szerződést

A trükkös szerződés építkezésnél az egyik legnagyobb figyelmeztető jel. Soha ne fogadjon el olyan megállapodást, ahol a kivitelező az egész összeget előre kéri „anyagáremelkedésre” hivatkozva.

Mindig egyösszegű, átalányáras szerződést kössön, pontosan rögzített műszaki tartalommal.

Magyarországon mintegy 90 ezer építőipari vállalkozás működik, és ezek jelentős része nulla vagy egy alkalmazottal dolgozik. Ez nem kizáró ok, de fokozott óvatosságot indokol.

Kókler mesterek esetén mit tehet, ha már megtörtént a baj?

Ha hibás teljesítés építkezésnél már bekövetkezett, több lehetőség is rendelkezésére áll:

Polgári peres út: kártérítést követelhet.

Személyes vagyoni felelősség: a felelős műszaki vezető magánszemélyként is perelhető.

Kamarai fegyelmi eljárás: a Magyar Mérnöki Kamaránál etikai és fegyelmi eljárás indítható a joggal visszaélő szakember ellen.

A joggal való visszaélés építőipar területén nem maradhat következmények nélkül, különösen bizonyított szakmai mulasztás esetén.

