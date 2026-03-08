Ön tudta, hogy ennek az adónak a megfizetésére kérhet mentességet?

Az alapgondolat az, hogy aki egy településen ingatlant birtokol, az használja a helyi infrastruktúrát (utakat, közvilágítást, parkokat), amiért cserébe egy fix összegű hozzájárulást szed be az önkormányzat. Ezt forgatják vissza a közszolgáltatásokba, például ebből fedezik a szemétszállítás vagy az útfelújítások költségeit. Lehet azonban kérelmezni kommunális adó-mentességet is, hívta fel a figyelmet a Teol.

Sok önkormányzat kérvény esetén ad mentességet a kommunális adó befizetése alól – Fotó: pexels.com

Kommunális adó-mentesség: kérvényezni lehet

Minden településnek megvannak a saját szabályai, azonban az 1990. évi C. törvény a helyi adókról ad ennek egy keretet: létezik egy felső határ, aminél több pénzt senkitől sem szedhetnek be, illetve a törvény azt is meghatározza, milyen ingatlan után vethető ki kommunálisadó (lakás, üdülő, telek vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga). Attól, hogy van valakinek ingatlana, nem biztos, hogy fizetnie kell. Egyrészt, ha az adott településen nem vezették be az adónemet, akkor fizetési kötelezettség sincs, másrészt az önkormányzatok jellemzően nem a helyi, egyetlen ingatlannal rendelkező tulajdonosokat akarják sarcolni, hanem azoktól várnak nagyobb hozzájárulást, akiknek több ingatlana is van, vagy akik azokat befektetési céllal hasznosítják.

A Duna közelében, Baracson van egy nyaralónk, az év egy részét ott szoktam tölteni a lányoméknál, emiatt minden évben írok egy kérvényt a szekszárdi önkormányzatnak. Így a kommunális adó egyik felét kell csak kifizetnem Szekszárdon

– mondta a Teol egyik nyugdíjas olvasója arra utalva, hogy lehet mentességet kérni a kommunális adó alól.

Automatikusan nem jár, úgy kell kérvényezni

A kommunális adó alóli mentesség szinte soha nem jár automatikusan. Ha új ingatlant vásárolunk, öröklünk, vagy a meglévő ingatlanunkban olyan változás áll be, amely befolyásolja az adózást (például az adott ingatlan lesz az állandó lakcímünk), azt 15 napon belül be kell jelentenünk az önkormányzat adóosztályán. Ehhez egy egységes adatbejelentő nyomtatványt kell beadni (elektronikusan, az E-önkormányzat portálon keresztül a leggyorsabb). Sokan csak akkor szembesülnek az adófizetési kötelezettséggel, amikor kézhez kapják a határozatot vagy a fizetési értesítőt.

Sok önkormányzat mentességet ad például: a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasoknak, az alacsony jövedelmű háztartásoknak, a szociális támogatásban részesülőknek. Előfordul, hogy nem kell fizetni, ha az ingatlan nem lakott vagy lakhatásra alkalmatlan, mezőgazdasági célú épület, nem minősül lakóingatlannak (települési szabálytól függ). Új építésű háznál néha van 1-2 év adómentesség, illetve tulajdonosváltáskor csak az fizet, aki az adott év január 1-jén tulajdonos volt.

