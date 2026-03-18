A Facebook beszállt a kampányba: brutális támadást indíthattak Orbán Viktor ellen

Mario Nawfal, az X platform ismert bloggere arról írt, hogy a választások előtt felmerült: a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését. A bejegyzés szerint ezzel együtt egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő arra biztathatta a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék a miniszterelnök tartalmait a közösségi oldalon.
Korlátozhatja a Meta Orbán Viktor bejegyzéseinek elérést
Nawfal azt is felvetette, hogy mindeközben Magyar Péter közösségi médiás aktivitása és elérése kiemelkedően (gyanúsan a szerk.) erős. A poszt szerint a Tisza Párt vezetője személyes profilt használ, ami eltérhet a Meta korábbi politikai tartalomkezelési gyakorlatától.
A blogger szerint emiatt komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, miként moderálja a Meta a politikai tartalmakat Magyarországon. A szöveg kitér arra is, hogy a vállalat egyik regionális tisztviselője korábban olyan álláspontokat osztott meg, amelyek egybeesnek az európai mainstream politikai narratívákkal.
Mario Nawfal ezért azonnali kivizsgálást sürgetett. Álláspontja szerint mielőbb tisztázni kell, hogyan kezelik a közösségi platformok a politikai tartalmakat a választási időszakban, és ez milyen hatással lehet a nyilvános vitákra. Úgy véli, más országok példái alapján Magyarországon is fontos az átláthatóság és a politikai elfogulatlanság biztosítása – számolt be az Index.
Egy ukránpárti szerkesztő felel a cenzúráért
Elon Musk világhírű influenszere lebuktatta a Facebookot: Mario Nawfal szerint Magyar Péter világszintű összehasonlításban is aránytalanul magas eléréseket produkál a Magyarországon legnépszerűbbnek számító közösségi hálózatán. Annak ellenére van ez így, hogy Magyar Péter magyar nyelven, egy korlátozott nyelvi közösség felé kommunikál, elérése mégis globális szereplőket is felülmúlva – ráadásul a Facebookot tulajdonló Meta irányelveivel szemben nem politikusi oldalt, hanem személyes profilt használ.
Nawfal szerint közben a platform kettős mércét alkalmaz: a Facebook korlátozza Orbán Viktor miniszterelnök tartalmait, miközben az ellenzéki jelenlét látványosan fel van erősítve.
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy egy regionális Meta-vezető nyíltan ukránpárti és magyar kormányellenes álláspontokat képvisel – ami erősíti a gyanút, hogy a platform politikailag beavatkozik a magyar választásokba.
Az, hogy Magyarország legnagyobb közösségi platformja korlátozza Orbán Viktor tartalmait, miközben az ellenzéki fiókok a választások előtt látványosan fel vannak erősítve, komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadság és a választások tisztasága kapcsán
– fogalmazott az X-en az ausztrál származású influenszer.
Mario Nawfal az X platform egyik ismert, vezető bloggere és rádiós műsorvezetője, akit sokan Elon Musk jobbkezeként tartanak számon.