Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

magyar választás

A Facebook beszállt a kampányba: brutális támadást indíthattak Orbán Viktor ellen

Mario Nawfal az X-en írt arról, hogy a magyar választások előtt újabb kérdések merültek fel a Meta gyakorlatával kapcsolatban. A felvetés szerint korlátozzák Orbán Viktor bejegyzéseit a Facebookon a kampányidőszakban. Nawfal azonnali kivizsgálást sürget, hogy kiderüljön, miként kezelik a politikai tartalmakat.
Mario Nawfal, az X platform ismert bloggere arról írt, hogy a választások előtt felmerült: a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését. A bejegyzés szerint ezzel együtt egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő arra biztathatta a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék a miniszterelnök tartalmait a közösségi oldalon.

Korlátozhatja a Meta Orbán Viktor bejegyzéseinek elérést (A képen a magyar miniszterelnök)
Fotó: AFP

Nawfal azt is felvetette, hogy mindeközben Magyar Péter közösségi médiás aktivitása és elérése kiemelkedően (gyanúsan a szerk.) erős. A poszt szerint a Tisza Párt vezetője személyes profilt használ, ami eltérhet a Meta korábbi politikai tartalomkezelési gyakorlatától.

A blogger szerint emiatt komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, miként moderálja a Meta a politikai tartalmakat Magyarországon. A szöveg kitér arra is, hogy a vállalat egyik regionális tisztviselője korábban olyan álláspontokat osztott meg, amelyek egybeesnek az európai mainstream politikai narratívákkal.

Mario Nawfal ezért azonnali kivizsgálást sürgetett. Álláspontja szerint mielőbb tisztázni kell, hogyan kezelik a közösségi platformok a politikai tartalmakat a választási időszakban, és ez milyen hatással lehet a nyilvános vitákra. Úgy véli, más országok példái alapján Magyarországon is fontos az átláthatóság és a politikai elfogulatlanság biztosítása – számolt be az Index.

Egy ukránpárti szerkesztő felel a cenzúráért

Elon Musk világhírű influenszere lebuktatta a Facebookot: Mario Nawfal szerint Magyar Péter világszintű összehasonlításban is aránytalanul magas eléréseket produkál a Magyarországon legnépszerűbbnek számító közösségi hálózatán. Annak ellenére van ez így, hogy Magyar Péter magyar nyelven, egy korlátozott nyelvi közösség felé kommunikál, elérése mégis globális szereplőket is felülmúlva – ráadásul a Facebookot tulajdonló Meta irányelveivel szemben nem politikusi oldalt, hanem személyes profilt használ.

Nawfal szerint közben a platform kettős mércét alkalmaz: a Facebook korlátozza Orbán Viktor miniszterelnök tartalmait, miközben az ellenzéki jelenlét látványosan fel van erősítve.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy egy regionális Meta-vezető nyíltan ukránpárti és magyar kormányellenes álláspontokat képvisel – ami erősíti a gyanút, hogy a platform politikailag beavatkozik a magyar választásokba.

 

Az, hogy Magyarország legnagyobb közösségi platformja korlátozza Orbán Viktor tartalmait, miközben az ellenzéki fiókok a választások előtt látványosan fel vannak erősítve, komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadság és a választások tisztasága kapcsán

– fogalmazott az X-en az ausztrál származású influenszer.

Mutatjuk a szerkesztőt, aki önhatalmúlag avatkozhat be a magyar választásokba:

Mario Nawfal az X platform egyik ismert, vezető bloggere és rádiós műsorvezetője, akit sokan Elon Musk jobbkezeként tartanak számon.

Magyar választások a nemzetközi politika tükrében

Egyre bizonytalanabb a világhelyzet a miniszter szerint. A magyar választások kapcsán Navracsics Tibor arról beszélt, hogy most különösen fontos a higgadtság és a tapasztalat. A bajai fórum előtt a kormánypártok felkészültségét emelte ki.

 

