Ezt nem lehet félremagyarázni – számok döntik meg a Magyarországot ért vádakat

A közelmúltban nyilvánosságra hozott adatok alapján a korrupció kérdését vizsgáló nemzetközi kutatás új megvilágításba helyezi az egyes országok helyzetét. A Világbank Csoport által működtetett Enterprise Surveys felmérése szerint a vállalatok tapasztalatai alapján mérhető, hogy milyen arányban merül fel az ajándékozás szükségessége az adóhatósági ügyintézés során – tájékoztat a Mandiner.

A korrupció mértéke országonként a vállalati visszajelzések alapján

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a témában közzétett bejegyzésében nemzetközi adatokra hivatkozva ismertette a vizsgálat eredményeit.

Korrupció: mit mutatnak a számok?

Az adatok azt vizsgálják, hogy a cégek mekkora része gondolta úgy, hogy ajándékot kell adnia az adóhatóság képviselőinek. A térképes ábrázolás szerint minél sötétebb egy ország színe, annál magasabb ez az arány.

A felmérés szerint az egyes országokban a következő értékeket mérték:

Ukrajna: 36 százalék

Portugália: 10 százalék

Lengyelország: 5,4 százalék

Franciaország: 3,3 százalék

Románia: 2,8 százalék

Ausztria: 1,5 százalék

Magyarország: 1,1 százalék

Az adatok alapján Magyarországon a vizsgált arány alacsonyabb, mint több más európai országban.

