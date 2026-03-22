Ezt nem lehet félremagyarázni – számok döntik meg a Magyarországot ért vádakat

Egy friss nemzetközi összehasonlítás új szempontból közelíti meg a gazdasági visszaélések kérdését Európában. A korrupció témájában közzétett adatok szerint több európai országban is magasabb értékeket mértek.
korrupcióSebestyén GézaMagyarország

A közelmúltban nyilvánosságra hozott adatok alapján a korrupció kérdését vizsgáló nemzetközi kutatás új megvilágításba helyezi az egyes országok helyzetét. A Világbank Csoport által működtetett Enterprise Surveys felmérése szerint a vállalatok tapasztalatai alapján mérhető, hogy milyen arányban merül fel az ajándékozás szükségessége az adóhatósági ügyintézés során – tájékoztat a Mandiner.

A korrupció mértéke országonként a vállalati visszajelzések alapján
Fotó: Sebestyén Géza/Facebook

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a témában közzétett bejegyzésében nemzetközi adatokra hivatkozva ismertette a vizsgálat eredményeit.

Korrupció: mit mutatnak a számok?

Az adatok azt vizsgálják, hogy a cégek mekkora része gondolta úgy, hogy ajándékot kell adnia az adóhatóság képviselőinek. A térképes ábrázolás szerint minél sötétebb egy ország színe, annál magasabb ez az arány. 

A felmérés szerint az egyes országokban a következő értékeket mérték:

  • Ukrajna: 36 százalék
  • Portugália: 10 százalék
  • Lengyelország: 5,4 százalék
  • Franciaország: 3,3 százalék
  • Románia: 2,8 százalék
  • Ausztria: 1,5 százalék
  • Magyarország: 1,1 százalék

Az adatok alapján Magyarországon a vizsgált arány alacsonyabb, mint több más európai országban.

Nemzetközi botrány: lehullt a lepel egy újabb ukrán korrupciós ügyről

Egy 1,3 milliárd forint értékű akkumulátorbeszerzés során olyan cég is pályázott, amely az orosz hadiipari beszállítói hálózathoz köthető. A botrány az Oscsadbankhoz köthető, amely megrendelője volt az Ausztriából induló, Magyarországon leállított aranykonvojnak.

 

