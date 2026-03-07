Kósa Lajos: Zelenszkij kiírta magát az európai politikából

A debreceni háborúellenes gyűlésen az Origo munkatársa Kósa Lajost, a Fidesz ismert politikusát és a város egykori polgármesterét is kérdezték a legégetőbb aktuális kérdésekről, köztük az Orbán Viktort ért halálos fenyegetésről is.

Kósa Lajos az Orbán viktort ért fenyegetésről, Zelenszkijről és Magyar Péter kínos helyzetéről is beszélt Forrás: Kósa Lajos Facebook-oldala

Orbán Viktort ért halálos fenyegetésről, Zelenszkijről és Magyar Péterről

Kósa Lajos elmondta:

Zelenszkij kiírta magát az európai politikából.

A politikus arról is beszélt, hogy példátlan, hogy halálosan fenyegetik a magyar miniszterelnököt, pláne egy olyan ország vezetője, aki az Európai Unió tagjai között szeretne lenni.

A kormánypárti politikust Magyar Péter reakciójáról is kérdezték, amivel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte rendkívül kínos helyzetbe került, mert egyébként az ukránok támogatják (a tiszás politikust). Kósa szerint az egész akció azért van, hogy Magyar Péter ukránbarát kormánya teljes egészében kiszolgálja az Unió háborús igényeit.

A beszélgetés megtekinthető itt:

Menczer Tamás: Magyarország nem zsarolható

Menczer Tamás azt mondta, hogy az elfogadhatatlan, példátlan és felfoghatatlan, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyeget egy másik vezetőt, egy európai uniós ország miniszterelnökét, Orbán Viktort. Úgy fogalmazott, erre nincsenek szavak.

A politikus azt is elmondta, hogy Orbán Viktor világosan fogalmazott: Magyarország nem zsarolható. Úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök nem fenyegethető, az ukrán olajblokádot pedig erőből letörik.